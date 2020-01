17:59 Uhr

So beschäftigt das Coronavirus die Unternehmen in der Region

In Oberbayern haben sich vier Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Schwaben und der Region sind noch keine Fälle bekannt – doch die Auswirkungen sind bereits zu spüren.

Das Coronavirus hält China in Atem. 170 Menschen sind bislang an der Lungenkrankheit gestorben, fast 8000 haben sich infiziert. Um die Krankheit in den Griff zu kriegen, wurden Schulen und Kindergärten geschlossen, hat die Regierung teils ganze Städte von der Außenwelt abgeschottet. Auch auf die Wirtschaft hat das Virus Auswirkungen: Ganze Unternehmen wurden dicht gemacht, die Produktion steht still.

Das betrifft nun auch Firmen in der Region, die Niederlassungen in China haben. Und das sind einige – schließlich ist China der drittwichtigste Handelspartner Bayerns. In Stockdorf (Kreis Starnberg) haben sich bereits Mitarbeiter der Firma Webasto mit dem Coronavirus infiziert, einer von ihnen stammte aus dem Kreis Landsberg. Wie sieht aktuell es in Schwaben und der Region aus? Wir geben einen Überblick, welche Unternehmen betroffen sind - und was das nun für die Mitarbeiter bedeutet.

Augsburg: Erhardt & Leimer, MAN und Kuka

Eine chinesische Niederlassung des Unternehmens Erhardt & Leimer, das im Bereich Automatisierungstechnik tätig ist, musste bereits geschlossen werden. Auch Roboterbauer Kuka und die Maschinenbaufirme MAN Energy Solutions sind betroffen. Welche Augsburger Unternehmen die Folgen des Coronavirus' noch zu spüren bekommen, lesen Sie hier.

Mindelheim: Firma Grob

In Mindelheim ist das Coronavirus ebenfalls Gesprächsthema – zum Beispiel beim Werkzeugmaschinen-Hersteller Grob. Das Familienunternehmen ist der größte Arbeitgeber in Mindelheim und unterhält auch drei Standorte in China. Etwa 70 Mitarbeiter aus Deutschland sind momentan dort vor Ort. "Die Situation macht uns große Sorgen", erklärt der Vorsitzende der Geschäftsleitung, German Wankmiller. Hier erfahren Sie, wie es für die Grob-Mitarbeiter nun weitergeht.

Offingen: Firma BWF

Die BWF Group mit Stammsitz in Offingen (Kreis Günzburg) ist eines der Unternehmen in der Region, die auf ihren Gebiet weltweit führend sind – BWF stellt textile Filtermedien her. Zwei der insgesamt 15 weltweiten Produktionsstandorte befinden sich in der ostchinesischen Stadt Wuxi, die aktuell komplett abgeriegelt worden ist. Was das für die BWF Group bedeutet und wie sich die Lage im Landkreis Günzburg sonst darstellt, erfahren Sie hier.

Schwabmünchen: Firma Schöffel

Auch in Schwabmünchen sind die Auswirkungen des Coronavirus' zu spüren. So verzichtet beispielsweise Sportmode-Hersteller Schöffel aktuell auf Geschäftsreisen nach China, um die Mitarbeiter nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Mehr zur Stimmung im Landkreis Augsburg finden Sie hier. (AZ)

Hier lesen Sie alle Infos zum Coronavirus - rund um Ansteckung, Symptome, Behandlung.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen