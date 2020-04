13:53 Uhr

So erhalten Sie Newsletter und Eilmeldungen Ihrer Lokalredaktion in unserer NewsApp

In wenigen einfachen Schritten können Sie in unserer NewsApp Push-Mitteilungen zu unseren Newslettern oder "Breaking News" aktivieren.

Mit unserer NewsApp verpassen Sie garantiert keine wichtige Nachricht. Wie Sie lokale "Kompakt"-Newsletter und "Breaking News" ganz einfach selbst verwalten.

Sie wollen über das Geschehen in Ihrer Stadt, in Ihrem Ort, in Ihrer Region immer auf dem Laufenden sein? Mit unserer NewsApp bieten wir dazu den perfekten Service: Push-Mitteilungen Ihrer Heimatausgabe, direkt auf Ihr Smartphone. Sie können aus zwei Angeboten wählen.

Mit unseren lokalen "Kompakt"-Newslettern erhalten Sie von Montag bis Freitag jeden Abend um 19 Uhr die wichtigsten lokalen und regionalen Nachrichten, aktuell und persönlich zusammengestellt von Ihrer Lokalredaktion.

Mit unseren Push lokalen "Breaking News" erfahren Sie sofort, wenn etwas passiert. Ein Geschäft eröffnet neu, der Stadtrat hat entschieden, ein Unfall sorgt für Verkehrschaos - Ihre Lokalredaktion benachrichtigt Sie umgehend.

1. So erhalten Sie unsere Push-Nachrichten in der NewsApp

Grundsätzlich müssen Sie in den Grundeinstellungen Ihres Smartphones Push-Mitteilungen für unsere App Augsburger Allgemeine News erlaubt haben.

Sie haben unsere NewsApp noch nicht installiert? Sie finden sie sowohl im App Store von Apple als auch im Google Play Store für Android-Geräte. Nach dem Download werden Sie beim Starten der App durch die Einstellungen geführt. Hier können Sie direkt Ihre gewünschten Push-Kanäle auswählen.

Sie haben unsere NewsApp bereits installiert? Um die Push-Funktion vollumfänglich nutzen zu können, benötigen Sie mindestens die Version 1.0.16. Falls noch nicht geschehen, führen Sie im App Store von Apple oder im Google Play Store für Android ein App-Update durch.

2. So erhalten Sie unsere lokalen "Breaking News" in der NewsApp

Haben Sie unsere NewsApp neu installiert, werden Sie nach dem erstmaligen Start durch die Anmeldung geführt. Hier können Sie direkt auswählen, welche Push-Mitteilungen Sie aktivieren wollen. Neben den lokalen "Breaking News" gibt es unter anderem auch Eilmeldungen aus der Rubrik "Bayern" oder "FC Augsburg".

Ist die NewsApp bereits installiert, können Sie im Hauptmenü (rechts oben) unter "Einstellungen" Ihre "Push Nachrichten" jederzeit ganz einfach verwalten, auch neue Rubriken aktivieren. Folgende lokale "Breaking News"-Kanäle können Sie wählen.

Augsburg Stadt / Augsburger Allgemeine

Augsburg Land / Augsburger Allgemeine

Aichach / Aichacher Nachrichten

Dillingen / Donau Zeitung

Donauwörth / Donauwörther Zeitung

Friedberg / Friedberger Allgemeine

Günzburg / Günzburger Zeitung

Illertissen / Illertisser Zeitung

Krumbach / Mittelschwäbische Nachrichten

Landsberg / Landsberger Tagblatt

Mindelheim / Mindelheimer Zeitung

Neuburg / Neuburger Rundschau

Neu-Ulm / Neu-Ulmer Zeitung

Nördlingen / Rieser Nachrichten

Schwabmünchen / Schwabmünchner Allgemeine

Wertingen /Wertinger Zeitung

3. So erhalten Sie unsere lokalen "Kompakt"-Newsletter in der NewsApp

Haben Sie unsere NewsApp neu installiert, werden Sie nach dem erstmaligen Start durch die Anmeldung geführt. Hier können Sie direkt auswählen, welche Newsletter Sie aktivieren wollen. Neben den lokalen "Kompakt"-Newslettern können Sie unter anderem auch unseren Morgen-Newsletter "SECHS UM 6" oder "Wirtschaft Kompakt" kostenlos abonnieren.

Ist die NewsApp bereits installiert, können Sie im Hauptmenü (rechts oben) unter "Einstellungen" Ihre "Newsletter" jederzeit ganz einfach verwalten, auch Newsletter zusätzlich abonnieren oder wieder abbestellen. Dazu einfach den jeweiligen Newsletter per Schieberegler aktivieren bzw. deaktivieren. Sollten Sie mal eine Push-Mitteilung zu einem Newsletter verpasst oder versehentlich gelöscht haben, ist das auch kein Problem. Neben allen aktivierten Newslettern finden Sie einen Button "Lesen". Hier können Sie die jeweils aktuellste Ausgabe des Newsletters abrufen.

