vor 3 Min.

So hat Erstklässler Bela das Corona-Schuljahr erlebt

Plus Im Herbst berichteten wir über den Bub aus Schwabmünchen, seine Vorfreude auf die Einschulung und die Sorgen seiner Mutter. Und dann? Kam alles anders. Eine Bilanz.

Von Daniel Wirsching

Was hat sich Bela gefreut auf sein erstes Schuljahr! Vor allem auf den Sportunterricht, Rechnen und den Klassenhund. Kurz vor seiner Einschulung im September 2019 erzählten der damals Sechsjährige und seine Mutter Rebecca Triendl aus Schwabmünchen unserer Redaktion von ihren Erwartungen und Bedenken. „Ich versuche, mich fernzuhalten von konkreten Tipps und großer Panikmache“, sagte Belas Mutter. Sie wolle sich so wenig Sorgen machen wie möglich. Bela sagte: „Ich bin schon aufgeregt wegen der Turnhalle.“ Wie war er also, der Sprung in den neuen Lebensabschnitt?

Völlig anders als erwartet, sagen die beiden nun zum Ende von Belas erstem Schuljahr. Denn das zerfiel in zwei Hälften, in die vor und die nach Corona. Davor habe sich Bela gut an seiner Schule eingefunden, er sei sehr gerne dorthin gegangen. Dann kamen im März die „Corona-Ferien“. Mit den Schulschließungen begann das Homeschooling, und es funktionierte. Belas Lehrerin schickte Fotos vom Klassenhund und telefonierte mit dem Erstklässler.

Auf das Homeschooling folgte ein Unterrichtsbetrieb unter strikten Vorsichtsmaßnahmen: Kleingruppen, Maskenpflicht, Abstandsregeln. Alles andere als normal. Alles andere als schön für Bela, der inzwischen sieben geworden war. „Als es nach den Pfingstferien wieder losging, war seine Motivation nicht mehr so groß“, sagt Rebecca Triendl. „Alles, was ihm Spaß machte – Gruppenarbeit, Sport, Basteln, der Kontakt zu seinen Freunden – fiel weg. Frontalunterricht wie in den 70ern. Das war wirklich ein Rückschlag für die moderne Pädagogik.“

Der Mutter fehlt das Verständnis für Corona-Lockerungen

Rebecca Triendl will sich darüber nicht beschweren, sie hat prinzipiell Verständnis für die Maßnahmen. Als Erzieherin in einem Kindergarten ist sie in einer ähnlichen Situation wie die Lehrer. Glück im Unglück: Weil der Kindergarten, in dem sie arbeitet, anfangs geschlossen hatte, hatte sie Zeit für ihren Sohn. Weitaus mehr als normal. Bela und sie freuten sich über die gemeinsamen Stunden. In denen schauten sie oft auch Nachrichtensendungen für Kinder: Bela sollte verstehen, was das Coronavirus ist und was gerade geschieht. Später konnte Rebecca Triendl auf die Unterstützung ihres Freundes, ihrer Schwester und ihrer Eltern zählen. Denn Schulschluss war um 10.45 Uhr, sie arbeitete bis 14 Uhr.

Wofür ihr das Verständnis fehlt, ist die eine oder andere Lockerung: „Ich ärgere mich darüber, dass mein Kind in der Schule ruhig auf einem Stuhl sitzen musste – am Abend aber ein Fußballspiel im Fernsehen lief, bei dem sich die Fußballer fröhlich umarmten.“ Von den Kindern sei verlangt worden, zurückzustecken. „Zugleich wird ihnen vermittelt, sie seien das größte Corona-Risiko.“

Trotz Corona: Mutter und Sohn ziehen ein positives Fazit für das erste Schuljahr

Am Ende von Belas erstem Schuljahr ziehen Mutter und Sohn trotz allem ein positives Fazit: „Wir sind gesund geblieben. Wir haben die Zeit einfach als positive Familienzeit genutzt“, sagt Rebecca Triendl. Bela sagt: „Mein erstes Schuljahr war gut, die Mittagsbetreuung und die Pause mit meinen Freunden haben mir am meisten Spaß gemacht. Nach Corona war es dann blöd. Aber Mathe find’ ich immer noch gut!“ Jetzt freuen sie sich auf den Urlaub an der Nordsee. Bela möchte am Strand im Sand buddeln.

Lesen Sie hier auch den Artikel vom vergangenen Herbst: Mutter und Sohn im Gespräch: So geht es ihnen kurz vor seiner Einschulung

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen