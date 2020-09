14:05 Uhr

So schneidet der Memminger Flughafen bei der Flugsicherheit ab

Der Allgäu Airport in Memmingen landet beim Flughafentest auf Platz 25.

Einmal im Jahr bewertet die Pilotenvereinigung Cockpit die Sicherheit an deutschen Flughäfen. Memmingen schneidet dabei nicht so gut ab.

Die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) hat die deutschen Flughäfen wieder einem Flugsicherheitstest unterzuogen. Insgesamt zeigt sich die Vereinigung zufrieden mit den Ergebnissen. "Beim diesjährigen Flughafencheck können wir eine erfreuliche Tendenz feststellen: Es hat gleichzeitig einige wichtige Verbesserungen und keine gravierenden Verschlechterungen gegeben", bilanzierte der Vorstand der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Janis Schmitt.

Flughafensicherheit: Flughafen Memmingen landet auf 25. Platz

Die bayerischen Flughäfen in München und Nürnberg haben im Test gut abgeschnitten. München teilt sich mit der Note 1,6 den bundesweiten Spitzenplatz mit Leipzig, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Nürnberg liegt mit 1,9 auf Platz acht unter den 28 getesteten Flughäfen. Der Flughafen Memmingen muss sich mit Rang 25 zufriedengeben. Allerdings konnte der Allgäu Airport seine Note im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Punkte auf 2,7 verbessern. Die Gesamtnoten von München und Nürnberg blieben unverändert.

Eine Arbeitsgruppe der VC unterzieht die deutschen Verkehrsflughäfen seit 1978 einem jährlichen Sicherheitscheck. Seit 1996 werden auch Regionalflughäfen einbezogen, sofern dort nennenswerter Linienverkehr stattfindet. Als Grundlage für die Untersuchung dient ein Kriterienkatalog, der sowohl internationale Vorschriften als auch die aus Pilotensicht sinnvolle Ausrüstung von Flughäfen umfasst.

Piloten wünschen sich mehr Investitionen in die Flugsicherheit

"Bei dem einen oder anderen Flughafen wünschen wir Piloten uns aber noch etwas mehr Investitionen in die Flugsicherheit - was nicht heißt, dass diese Flughäfen per se unsicher sind", sagte Schmitt. "Wenn es nach uns ginge, wäre jede Landebahn vier Kilometer lang und danach noch 500 Meter Auslauffläche."

Die VC hat bei ihrem Test etwa die Verfahren zu An- und Abflug - auch bei schlechten Wetterverhältnissen bewertet. Außerdem hat sie untersucht, welche Maßnahmen Flughafenbetreiber ergreifen, um zu verhindern, dass ein Flugzeug versehentlich eine gerade genutzte Startbahn quert. (dpa)

