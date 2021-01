vor 33 Min.

So sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream

In Bayern wird am 12. Januar 2021 über die Folgen der Corona-Pandemie beraten. So sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream.

Wenn Markus Söder heute bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Politik informiert, wird es wohl auch um die Schulen und die Impfungen in Bayern gehen. Zusammen mit dem Ministerpräsidenten treten nämlich auch Kultusminister Michael Piazolo und der neue Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Kameras. Bevor die Pressekonferenz ab 13 Uhr im Live-Stream zu sehen ist, berät der Ministerrat über die Folgen der Corona-Pandemie im Freistaat.

Corona in Bayern: Markus Söder will Schulen geschlossen halten

Erst am Montag wurden die Corona-Regeln auch in Bayern verschärft. Für Hotspots mit einem Inzidenzwert von mindestens 200 gilt nun, dass sich die Menschen ohne besonderen Grund maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Außerdem werden die Kontakte noch mehr eingeschränkt: Ein Haushalt darf sich maximal mit einer weiteren Person treffen. Nur Kinder unter drei Jahren sind ausgenommen - vorher galt das für alle Kinder unter 14 Jahren.

Bisherige Einschränkungen wie die geschlossenen Läden und die Ausgangssperre ab 21 Uhr bleiben in Bayern bestehen. Die Schulen und Kitas sind bis mindestens Ende Januar geschlossen. Ministerpräsident Söder und Kultusminister Piazolo hatten sich wegen der hohen Infektionszahlen gegen eine Öffnung ausgesprochen.

Die Corona-Impfungen liefen in Bayern mit einigen Problemen an. Dass das Vakzin auch in handelsüblichen Camping-Boxen gekühlt wurde, sorgte für Kritik. Der neue Gesundheitsminister Klaus Holetschek wies diese in einem Interview mit unserer Redaktion aber zurück: "Dass es an einigen Orten Probleme gab, lag nicht an den Kühlboxen, sondern an falscher Handhabung."

Söder-Pressekonferenz heute im Live-Stream

Die Pressekonferenz mit Markus Söder, Michael Piazolo und Klaus Holetschek soll heute am 12. Januar 2021 um 13 Uhr in München beginnen. Im Live-Stream wird sie unter anderem hier auf der offiziellen Seite der Staatsregierung übertragen: zur Website.

