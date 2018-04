00:33 Uhr

So sicher ist Schwaben Bayern

Polizei zieht eine positive Bilanz

Die Sicherheitslage im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ist nach Einschätzung von Polizeipräsident Michael Schwald so gut wie selten zuvor. Insgesamt wurden in der Stadt Augsburg sowie in den Kreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries rund 39000 Straftaten gezählt. Das ist die niedrigste Zahl seit Bestehen des Präsidiums, das seit dem Jahr 2008 in dieser Form existiert. Besonders gut entwickelten sich die Zahlen bei den Wohnungseinbrüchen. Der negative Trend sei gestoppt und sogar umgekehrt worden, teilt die Polizei mit. Im Jahr 2015 wurden in Nordschwaben 641 Wohnungseinbrüche gezählt. Im vergangenen Jahr waren es noch 332 Fälle. Die Zahl hat sich damit innerhalb von zwei Jahren fast halbiert. Die Zahl der Sexualstraftaten ist gestiegen. Die Polizei führt diese Entwicklung aber vor allem auf verschärfte Gesetze zurück.

Positiv ist auch die Bilanz des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, das für das Allgäu sowie die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg zuständig ist. Die Wahrscheinlichkeit, im Allgäu Opfer einer Straftat zu werden, ist mehr als dreimal geringer als beispielsweise in Berlin, heißt es im Jahresbericht. Das Präsidium erreichte bei der Aufklärungsquote, die auf 72,1 Prozent anstieg, den zweitbesten Wert in Bayern. (AZ)

