So sieht Piazolos Krisenplan für das nächste Schuljahr aus

Familien wussten bisher nicht genau, wie es nach den Ferien an Schulen weitergeht. Wir erklären, wann die Schulen öffnen dürfen – und wann sie wieder schließen.

Von Sarah Ritschel

Viele Schüler sind mit ihren Eltern in den Urlaub gereist – ohne zu wissen, was genau sie nach den Ferien im Unterricht erwartet. Jetzt hat Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) konkrete Details genannt.

Piazolo geht nach aktuellem Stand davon aus, dass Bayerns Schüler „nach den Ferien in den Regelbetrieb gehen“, also wieder ganz normalen Unterricht im Klassenzimmer haben. Zwischen Ende August und Anfang September soll entschieden werden, ob die Corona-Infektionszahlen es auch zulassen. Weil das jetzt noch nicht abzusehen ist, sollen die Schulen sich über die Ferien auch auf andere Entwicklungen vorbereiten – und diese orientieren sich ganz genau an der jeweiligen Infektionsrate pro 100.000 Einwohner. Sie soll künftig für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt extra begutachtet werden. Dabei gibt es vier Alarmstufen, Piazolo spricht von „Szenarien“.

Coronavirus: Situation je nach Landkreis unterschiedlich

Stufe 1 gilt bei geringem Infektionsgeschehen und bedeutet Regelbetrieb. Stufe 2 greift ab mehr als 20 Infektionen pro 100.000 Einwohner. In diesem Fall soll nicht nur auf den Gängen, sondern auch im Unterricht eine Maskenpflicht eingeführt werden. Stufe 3 tritt ein, wenn sich mehr als 30 Menschen pro 100.000 Bewohner in einer Region mit Covid-19 angesteckt haben. Dann sollen die Schüler wie vor den Ferien in Gruppen getrennt abwechselnd zu Hause und in der Schule lernen. Alarmstufe rot, also Stufe vier, gilt bei mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. „Dann wird es wieder Distanzunterricht geben.“

In bayerischen Schulen gilt nach den Ferien eine Maskenpflicht

Selbst wenn Schule nach den Ferien wieder komplett im Klassenzimmer stattfindet, gelten dafür bestimmte Regeln: Der Mindestabstand von 1,5 Metern pro Kind entfällt zwar, dafür wird es eine Maskenpflicht geben – für Schüler wie für Lehrer, auf den Fluren und innerhalb des Klassenzimmers auf dem Weg zum Platz. Die Maskenpflicht gilt auch für Grundschüler.

Schüler und Lehrer werden auf Corona getestet

Nach den Ferien sind freiwillige Reihentestungen für Lehrer vorgesehen. „Für jeden, der aus dem Urlaub kommt und der das gern möchte, werden wir das anbieten, sagte Piazolo am Freitag in München. Das Gesundheitsministerium arbeitet ihm zufolge gerade noch an der Umsetzung. Außerdem werde man daran arbeiten, Schüler und Lehrer rasch testen zu können, wenn sie Corona-Symptome aufweisen.

