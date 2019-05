13.05.2019

So stehen die Grünen vor der Europawahl da

Partei kritisiert erneut Grenzpolizei

Mit Kritik an der Europa- und Klimapolitik der Staats- sowie der Bundesregierung haben Bayerns Grüne die heiße Phase des Europawahlkampfes eingeläutet. Die bayerische Grenzpolizei sei schlecht für Europa und die bayerische Wirtschaft, sagte die Fraktionschefin im Landtag, Katharina Schulze, am Sonntag bei einem kleinen Parteitag in Nürnberg. Sie forderte die Einhaltung des Schengen-Abkommens für offene Grenzen, ansonsten gebe es ein „Europa der Schlagbäume“.

In zwei Europawahl-Umfragen, die diese Woche publik wurden, lagen die Grünen in Bayern bei 18 Prozent. Diese Zahlen seien „verdammt motivierend“, sagte der Landesvorsitzende Eike Hallitzky. Die Wahl werde aber erst auf den letzten Metern entschieden. (dpa)

