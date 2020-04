So werden Asylbewerber in Bayern vor dem Coronavirus geschützt

Plus Das Innenministerium und die Bezirksregierungen haben Maßnahmen beschlossen, um Flüchtlinge vor einer Corona-Infektion zu schützen. Kritikern reicht das nicht.

Der explosionsartige Anstieg der Corona-Infektionen in einer Unterkunft mit 560 Flüchtlingen in Ellwangen in Baden-Württemberg sorgt deutschlandweit für Aufsehen. Die Zahl der Fälle stiegen innerhalb einer knappen Woche von sieben auf 259. Weder das Innenministerium noch das Regierungspräsidium Stuttgart können sich dieses Phänomen bislang erklären. Wie sieht die Situation in Bayern aus? Welche Maßnahmen gibt es es, um Asylbewerber in den Unterkünften vor einer Infektion zu schützen?

Alle neu ankommenden Asylbewerber werden getestet

Im Freistaat leben derzeit nach Angaben des Bayerischen Innenministeriums rund 89.000 Asylbewerber in staatlichen und kommunalen Unterkünften. In Schwaben sind es der Regierung von Schwaben zufolge knapp 3500 Personen, verteilt auf fünf Anker-Standorte, 62 Gemeinschaftsunterkünfte sowie acht Übergangswohnheime. Unter ihnen hat es bislang einen Corona-Fall gegeben. Ende März infizierte sich ein Asylbewerber in Augsburg. Der Fall löste bei den anderen Bewohnern Panik aus. Die Mitarbeiter versuchten, die Menschen zu beruhigen, mussten dann jedoch die Polizei hinzurufen, als es ihnen nicht gelang, die Lage zu entspannen.

Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat die Regierung von Schwaben eine Reihe von Maßnahmen und Regeln für das Zusammenleben in den Asylunterkünften beschlossen, um Bewohner und Mitarbeiter zu schützen. Alle neu ankommenden Personen werden auf das Virus getestet. Fällt das Ergebnis positiv aus, werden sie in der Unterkunfts-Dependance Augsburg-Inningen in Quarantäne genommen. Personen, die Kontakt mit Covid-19-Fällen hatten, werden separat in der der Unterkunft Augsburg-Kobelweg untergebracht. Alle Flüchtlinge mit einem negativen Covid-19-Test werden für zwei Wochen in der Dependecne Augsburg Steinerne Furt 75 untergebracht und nach diesem Zeitraum auf andere Unterkünfte verteilt. Um zusätzliche Raumkapazitäten zu schaffen, sollen ausnahmsweise auch negativ getestete Männer, die allein reisen, in der Unterkunfts-Dependance in Mering untergebracht werden, getrennt von den Familien, die dort leben.

Ein Sprecher der Regierung von Schwaben teilte auf Anfrage außerdem mit, dass in den Gemeinschaftsunterkünften für die Bewohner ein Mindestabstand gelte und nur noch das Personal sowie die Bewohner die Einrichtung betreten dürfen. „Da die Gemeinschaftsunterkünfte in der Regel nicht vollständig belegt sind, stehen die freien Kapazitäten den Bewohnern zur Verfügung“, erklärte der Regierungssprecher. „Die Bewohner nehmen die Situation im Wesentlichen mit Verständnis auf. Sie werden über mehrsprachige Plakataushänge und durch das Betreuungspersonal über wichtige Verhaltensregeln und insbesondere auch Hygienemaßnahmen informiert.“

"Kein erhöhtes Infektionsrisiko durch die Asylzuwanderung"

Auch der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann äußerte sich bereits zu den Schutzmaßnahmen in Asylunterkünften. „Wir machen alles Erforderliche, um Infektionsketten in Asylunterkünften von vorneherein zu verhindern beziehungsweise sofort zu durchbrechen.“ Bayernweit soll – wo möglich – die Zimmerbelegung entzerrt werden, es gibt längere Öffnungszeiten und Take-away-Angebote in den Kantinen und es wird Informationsmaterial in diversen Sprachen ausgegeben. Herrmann betonte, dass es derzeit keine erhöhtes Corona-Infektionsrisiko durch die Asylzuwanderung gebe. „Niemand muss in Bayern Angst haben, Asylbewerber könnten das neuartige Coronavirus unbemerkt nach Bayern eintragen.“ Seit 27. Februar wird in Bayern jeder neuankommende Asylbewerber verdachtsunabhängig auf eine Corona-Infektion getestet und separiert untergebracht. Zusätzlich wurden rückwirkend auch alle Asylbewerber getestet, die seit Ende Januar in Bayern angekommen sind. Bei mehr als 2400 Tests in den Anker-Einrichtungen und ihren Unterkunfts-Dependancen gab es bisher 97 positive Ergebnisse (Stand 14. April, A. d. Redaktion). Hinzu kommen 186 weitere Corona-Fälle in anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Insgesamt 31 Personen sind mittlerweile wieder genesen.

Die verschiedenen Maßnahmen im Freistaat gehen dem bayerischen Flüchtlingsrat jedoch nicht weit genug. Er kritisiert: Flüchtlinge, die nach wie vor gemeinsam in Mehrbettzimmern untergebracht seien, seien nicht in der Lage, soziale beziehungsweise physische Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Das gelte auch für alle Bewohner, die sich Toiletten, Waschräume und Küchen teilen. Der Flüchtlingsrat beklagt, dass es weder genügend Thermometer noch ausreichend Seife und Desinfektionsmittel gebe. Auch eine Entzerrung der Belegsituation fände nicht statt. Der Bayerische Flüchtlingsrat hat das Bayerische Innenministerium und alle Bezirksregierungen daraufhin wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. „Wir stellen fest, dass die verantwortlichen Behörden wenig Vorbereitungen getroffen haben und bei Infektionsfällen planlos und vor allem spät und langsam reagieren“, heißt es.

"Flüchtlingslager dürfen nicht zu Brandherden von Infektionen werden"

Der Bayerische Flüchtlingsrat fordert jetzt zum Beispiel, leer stehende Unterkünfte zu nutzen, um dort schnell Flüchtlinge in Einzelzimmern unterzubringen. Sollte das nicht ausreichen, könnten etwa auch Hotels angemietet werden. „Im Angesicht der Corona-Pandemie muss jetzt alles daran gesetzt werden, dass Flüchtlingslager nicht zu Brandherden von Corona-Infektionen werden“, sagt Alexander Thal, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrat. „Wir raten Innenminister Herrmann und den Bezirksregierungen dringend, Flüchtlinge nur noch im Familienverband oder in Einzelzimmern unterzubringen, alles andere verstößt gegen die von der Staatsregierung angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen.“