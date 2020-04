vor 14 Min.

So wird das Wetter am Feiertagswochenende in der Region

Diese Weinbergschnecke dürfte sich freuen: Zum 1. Mai wird das Wetter in Augsburg und der Region nass und windig. Erst am Sonntag lässt sich die Sonne wieder blicken.

Augsburg und die Region bekommen zum 1. Mai Regenwetter. Erst am Sonntag lässt sich die Sonne blicken. Auch in anderen Teilen Bayerns wird das Wochenende durchwachsen.

Der Tag der Arbeit fällt in diesem Jahr gleich im doppelten Sinne ins Wasser: Wegen des Coronavirus sind viele Kundgebungen abgesagt, und auch das Wetter am ersten Maiwochenende spielt nicht mit. Die Menschen in Augsburg und der Region müssen sich auf regnerische und windige Tage einstellen - erst am Sonntag dürfte sich die Wetterlage verbessern.

Wetter in Augsburg: Der 1. Mai wird regnerisch und windig

Bereits am Donnerstag bekommt die Region Regen im Überfluss: Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt laut Wetterkontor ab dem Nachmittag bis in die Nacht hinein konstant bei 90 Prozent. Die Temperaturen liegen bei 15 Grad am Tag und 7 Grad in der Nacht. Zudem kommt es zu Windböen.

Am Freitag bietet sich dasselbe Bild: Lediglich am Morgen bleibt es trocken. Am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit erneut auf 90 Prozent. Bis in den Abend hinein kommt es außerdem zu starken Böen. Das Thermometer zeigt 15 Grad am Tag und 6 Grad in der Nacht. Viele Arbeitnehmer dürften das Beste aus dem Feiertag machen - und zuhause bleiben.

Am Sonntag klart das Wetter in der Region auf

Auch am Samstag ist das Wetter zunächst wenig einladend: Bis in den Abend hinein müssen sich die Menschen in der Region auf Regen einstellen. Erst in der Nacht zu Sonntag klart es langsam auf. Die Tageswerte bleiben konstant, starke Böen von bis zu 50 km/h sorgen allerdings für gefühlt deutlich kühlere Temperaturen.

Für einen versöhnlichen Ausklang des Wochenendes sorgt dann der Sonntag: Neun Sonnenstunden und Tageshöchstwerte von 15 Grad laden Corona-Spaziergänger nach draußen ein. Auch die Böen flauen im Vergleich zu Samstag ab.

Bayern-Wetter: Bis Sonntag hängen Regenwolken über dem Freistaat

Das Regenwetter betrifft allerdings nicht nur Augsburg und die Region: Auch in Nordbayern, im Bayerischen Wald und am Alpenrand bleibt das Wetter bis Samstagnacht laut Wetterkontor regnerisch und stellenweise windig. Erst am Sonntag klart die Wetterlage in weiten Teilen des Freistaats auf. (dfl)

