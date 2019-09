vor 24 Min.

So wird das Wetter am ersten Oktoberfest-Wochenende

Die Vorfreude auf die Wiesn geht in die heiße Phase. Am Wochenende startet das diesjährige Oktoberfest. Für Besucher lohnt sich daher vorher ein Blick auf den Wetterbericht.

Die Vorfreude auf das Oktoberfest geht in die heiße Phase. Am Samstag um 12 Uhr fällt der Startschuss für die diesjährige Wiesn. Dann eröffnet Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit dem traditionellen Fassanstich das größte Volksfest der Welt auf der Theresienwiese. Auf Grundlage vergangener Jahre lässt sich prognostizieren, dass er auch in diesem Jahr zwei, maximal drei Schläge braucht, bis das Bier läuft. Und zu einer weiteren Frage geben wir eine zweite Prognose: Wie wird eigentlich das Wetter auf der Wiesn am Eröffnungswochenende?

Wiesn 2019: So wird das Wetter am Eröffnungswochenende

Samstag: Wiesn-Gänger dürfen sich freuen: Zum Auftakt am Wochenende scheint es das Wetter gut mit den Oktoberfest-Fans zu meinen. Am Samstag ist viel Sonnenschein mit angenehmen Temperaturen knapp unter 20 Grad vorhergesagt. Auf Regen müssen sich die Besucher aller Voraussicht nach nicht einstellen, höchstens auf eine leichte Brise - aber die kommt dem ein oder anderen vielleicht ganz gelegen, um sich nach dem Auf-den-Bierbänken-Tanzen und Trubel im Festzelt ein wenig abzukühlen. Nach Sonnenuntergang kühlt es auf zwölf bis 14 Grad ab.

Sonntag: Auch am Sonntag erwartet die Wiesn-Gäste bestes Gute-Laune-Wetter mit viel Sonnenschein und keinem Regen. Morgens während des traditionellen Trachten- und Schützenzugs könnte es noch leicht bewölkt bei Temperaturen um die 16 Grad sein. Gegen Mittag verziehen sich die Wolken jedoch und das Thermometer klettert zum Nachmittag hin auf bis zu 22 Grad. Auch zu später Stunde bleiben die Temperaturen bei knapp unter der 20 Grad Marke angenehm. Bis Mitternacht fallen sie auf etwa 15 Grad.

Bei solch sonnigen Aussichten wird die Vorfreude für die Meisten wohl direkt noch ein ganzes Stück größer. Von Schmuddel-Wetter hätte sich aber wohl auch niemand die Laune verhageln lassen. (ckk)

