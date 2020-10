vor 30 Min.

Söder fordert einheitliche Regeln: "Wir wollen keinen Flickenteppich"

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern: Am Dienstag bespricht sich das bayerische Kabinett mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Die bayerische Staatsregierung diskutiert mit dem Leopoldina-Präsident über die Corona-Krise. Die anschließende Pressekonferenz sehen Sie live im Stream.

Von gsb

Die Corona-Pandemie hat Bayern fest im Griff. Im Freistaat gibt es sechs Corona-Risikogebiete, darunter München, Memmingen und der Kreis Fürstenfeldbruck. Wegen der sich verschärfenden Lage kam am Dienstagvormittag in München das Kabinett der Staatsregierung zusammen.

Dabei ging es nicht nur um eine aktuelle Bewertung der Situation in Bayern, Deutschland und angrenzenden Nachbarländern, sondern auch um die Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch in Berlin.

Corona in Bayern: Leopoldina nimmt an Sitzung teil

In der anschließenden Pressekonferenz sagte Markus Söder: „Wir wollen keinen zweiten Lockdown. Aber er rückt näher, wenn es keinen Ruck gibt.“ Wie Gesundheitsminister Jens Spahn sprach Söder von einem Charaktertest. Es brauche mehr Maske und weniger Alkohol. „Die Maske ist das wirksamste und verhältnismäßigste Mittel. Sie ist das Instrument der Freiheit.“ Damit seien weniger Einschränkungen nötig.



Mit Blick auf das Treffen mit den Ministerpräsidenten der anderen Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch sagte Markus Söder: „Wir wollen keinen Flickenteppich. Wir wollen einheitliche Regeln.“

Söder möchte eine erweiterte Maskenpflicht

Es müsse über eine erweiterte Maskenpflicht in Deutschland gesprochen werden. Auch in Bezug auf Feiern mahnte Söder einen kleineren Umfang an. „Ich hoffe, dass wir zu einem Ergebnis kommen“, sagte Söder. Er sprach sich gegen die Verlängerung der Weihnachtsferien aus. Um die Schule gebe es ohnehin schon viele Diskussionen.

Am Dienstag seien keine großen Entscheidungen gefallen, sagte Söder. Er wies jedoch auf die eindeutige Entwicklung der Infektionen hin. "Wir müssen uns nach Corona richten. Ich appelliere ans Mitmachen." Den Menschen, die das bereits tun, dankte Söder. "Bisher sind wir gut gefahren und es gibt Optimismus. Das Virus ist beherrschbar." Der Charaktertest stehe aber noch aus. "Die Frage ist, ob wir untereinander Loyalität zeigen."

Die Vorsitzende des Dreierrats Grundrechtsschutz, Susanne Breit-Keßler, die an der Kabinettssitzung teilnahm, sagte: "Am Mittwoch werden die Weichen gestellt, ob wir unter 20.000 Infektionen je Tag bleiben." Kontakte müssten beschränkt, das wirtschaftliche Leben aber aufrecht erhalten werden.

Lesen Sie auch:

Wie trifft die Corona-Krise Veranstaltungstechniker? Hören Sie sich dazu unseren Podcast von Juli 2020 aus der Reihe "Augsburg, meine Stadt" an:

Themen folgen