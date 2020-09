vor 1 Min.

Söder informiert heute in Pressekonferenz über Corona-Regeln und Maskenpflicht

Angesichts steigender Infektionszahlen in Bayern berät Markus Söder mit seinem Kabinett über schärfere Corona-Regeln. Er informiert in einer Pressekonferenz.

In Bayern steigt die Zahl der Covid-19-Infizierten an, größter Hotspot ist nun die Landeshauptstadt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) verkündete daher am Montag, dass ab Donnerstag auf ausgewählten Plätzen und Straßen in der Innenstadt eine generelle Maskenpflicht gelten soll.

Markus Söder und sein Kabinett beraten über schärfere Corona-Regeln für Bayern

Auch die Landespolitik reagiert nun auf das Infektionsgeschehen. Ministerpräsident Markus Söder nannte die Lage in München "ernst". Sein Kabinett will an diesem Dienstag ab 10 Uhr in einer Sitzung über eine Verschärfung der Maßnahmen beraten. Kommunen sollen in diesem Zusammenhang bessere Möglichkeiten für Gegenmaßnahmen an die Hand bekommen.

Bei einer Überschreitung des Grenzwerts von 50 Neuinfektionen in einer Region binnen sieben Tagen soll künftig etwa eine Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen greifen. Bisher galt hier lediglich eine sogenannte "Kann-Regelung". Diese soll nun zu einer verbindlichen "Soll-Regelung" verschärft werden, wie Söder bereits am Montag ankündigte. Der Schutz von Alten- und Pflegeheimen sei zudem von besonderer Bedeutung, so Söder.

Coronavirus in Bayern: Gut Hälfte der Neuinfizieren in Bayern ist 15 bis 34 Jahre alt

Derzeit ist bayernweit jeder zweite Neuinfizierte zwischen 15 und 34 Jahre alt. Nach Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stammen 47 Prozent aller gemeldeten Infektionen der vergangenen sieben Tage aus dieser Altersgruppe. Die CSU-Gesundheitsministerin Melanie Huml erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "In diesem Alter gibt es häufig Kontakte mit einer Vielzahl an Personen - und die Ansteckungsgefahr wird in dem einen oder anderen Fall unterschätzt."

29 Prozent aller gemeldeten Corona-Infektionen der vergangene sieben Tage entfallen laut LGL allein auf die Gruppe der jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Huml führt den Anstieg zum Teil auf die Sommer-Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurück. "Aber auch unvorsichtiges Verhalten, das das Risiko für die Übertragung von SARS-CoV-2 erhöht, kann ein Grund sein", so Huml.

Corona-Regeln in Bayern: Pressekonferenz mit Markus Söder am 22. September 2020

Das Kabinett will bei seiner Sitzung am Dienstagvormittag auch über eine schärfere Quarantäneverordnung bei Auslandsreisen zum Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen entscheiden. Hintergrund ist hierfür das am Donnerstag anstehende Super-Cup-Spiel des FC Bayern München gegen den FC Sevilla in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Fußballfans, die nach Ungarn reisen, müssen sich dann nach ihrer Rückkehr in Selbstisolation begeben oder ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Über die Ergebnisse der Sitzung informieren Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsministerin Melanie Huml ( CSU) um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz. (AZ mit dpa)

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus können Sie jederzeit aktuell in unserem Live-Blog verfolgen.

