Söder kommt ohne Kostüm nach Veitshöchheim Bayern

Ministerpräsident Markus Söder kommt in diesem Jahr ohne Kostüm zu "Fastnacht in Franken".

In diesem Jahr gibt es keine bunte Verkleidung. Ministerpräsident Markus Söder wird mit Smoking und Fliege bei "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim erscheinen.

Erstmals seit vielen Jahren geht Markus Söder ohne aufwendige Verkleidung und viel Schminke zur "Fastnacht in Franken" nach Veitshöchheim. "Es war eine schwere Entscheidung, die am Ende 51 zu 49 ausgegangen ist. Ich werde das klassische Kostüm des Ministerpräsidenten tragen: Smoking und Fliege", sagte der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München. Nur die Farbe stehe noch nicht fest.

Markus Söder erschien bei "Fastnacht in Franken" als Prinzregent Luitpold

Nach Prinzregent Luitpold im vergangenen Jahr gebe es keine großen Steigerungsmöglichkeiten bei der Verkleidung mehr, sagte Söder. "Einerseits ist das schade, weil ich mich all die Jahre sehr gerne verkleidet habe und das immer sehr schön war. Ich werde trotzdem Spaß haben und viel lachen."

Sind die Tage der bunten Kostüme gezählt? Bei "Fastnacht in Franken" will Markus Söder 2019 im Smoking erscheinen. Bild: Ebener, Karmann, Armer, dpa

Söder hatte sich in den vergangenen Jahren für die Fastnacht immer stundenlang schminken und verkleiden lassen – unter anderem war er als Gandalf, Marilyn Monroe, Homer Simpson, Shrek oder Edmund Stoiber zur Fastnacht nach Unterfranken gereist. Dagegen hatte sein Vorgänger Horst Seehofer immer nur Smoking und rote Fliege getragen. (dpa)

