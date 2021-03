Söder muss sich selbst um Hilfe für benachteiligte Jugendliche kümmern

Alle loben die finanzielle Hilfe für benachteiligte Jugendliche beim Berufsstart. Aber zahlen will kein Ministerium. Ein klarer Fall für den Ministerpräsident.

Vom Gezerre ums Geld zwischen den verschiedenen Ministerien bekommen die meisten Bürger in aller Regel nicht so viel mit. Genau-genommen kann es ihnen auch egal sein, was sich da innerhalb der Staatsregierung zwischen den Ministerinnen und Ministern abspielt. Schließlich kommt es nur auf das Ergebnis an. Entscheidend ist am Ende nur die Frage: Wird das Geld der Steuerzahler bestmöglich eingesetzt? Geradezu grotesk allerdings wird es, wenn durch die Bank alle in der Regierung der Ansicht sind, dass eine Ausgabe sinnvoll und notwendig ist, die gute Sache dann aber an einem Streit zwischen zwei Ressorts scheitert.

Die Hilfe für Jugendliche ist wirksam - und gar nicht so teuer

Im Streit um die Berufseinstiegsförderung für benachteiligte Jugendliche ist es noch schlimmer. Über Jahre hinweg hat sich dieses gar nicht so teure Instrument als wirksam erwiesen, den schwächsten Schülern auf dem Weg ins Berufsleben zu helfen. Regierung und Opposition sind überzeugt, dass es gut und wichtig ist, dieses Projekt fortzusetzen.

Doch im Landtag, der beim Haushalt eigentlich das letzte Wort hat, setzte sich der Zank zwischen dem CSU-geführten Sozialministerium und dem Kultusministerium, das von den Freien Wählern geführt wird, nahtlos fort. Die Haushaltspolitiker der Regierungsfraktionen hatten nicht den Mumm, ihrer Staatsregierung in die Parade zu fahren. Sie hätten es gekonnt.

Ministerpräsident Söder muss den Fall zur Chefsache machen

Somit fällt der Vorgang auf die gesamte Staatsregierung zurück. Entscheidend ist, was am Ende herauskommt. Ministerpräsident Markus Söder sollte die Sache der Jugendlichen zur Chefsache machen – gerade jetzt, wo es die schwächsten Jugendlichen noch schwerer haben als sonst.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

