vor 50 Min.

Söder plant 200 Polizeipferde für Bayern Bayern

In München gibt es bereits seit langem eine Reiterstaffel. Ministerpräsident Markus Söder will die Staffel in den kommenden Jahren in Bayern von 40 auf 200 Pferde aufstocken.

Bisher sind in Bayern 40 Polizeipferde im Einsatz - schon bald soll die Reiterstaffel auf 200 Pferde aufgestockt werden. Was das kosten wird, kann Söder nicht sagen.

Die bayerische Polizei soll bald mit insgesamt 200 Pferden in den Großstädten im Einsatz sein. Die Polizeipräsenz zu Pferd stärke das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim Besuch der berittenen Beamten in München am Montag. Sowohl die bisherigen Einsätze bei Fußballspielen als auch Streifen zur Einbruchsprävention hätten gute Ergebnisse erbracht. In seiner Regierungserklärung vor acht Wochen hatte Söder den Ausbau der Reiterstaffeln im Freistaat angekündigt.

In Augsburg soll es 30 Polizeipferde geben

Derzeit gibt es in Bayern nur Reiterstaffeln in München und Rosenheim mit insgesamt etwa 40 Tieren. In spätestens zwei Jahren sollen aber etwa 40 Pferde in Franken (Nürnberg, Fürth und Erlangen), etwa 30 in Augsburg und ungefähr 20 für Regensburg, Ingolstadt und Würzburg hinzukommen. Zuerst soll aber München mit einer zweiten Einheit verstärkt werden. Wie viel das den Freistaat kosten wird, konnte Söder am Montag noch nicht konkret sagen.

