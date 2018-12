vor 33 Min.

Söder rechnet trotz teurer Koalition mit problemloser Etatplanung Bayern

Erstmals seit Jahren muss die CSU bei den Haushaltsverhandlungen auf einen Koalitionspartner achten. Der Ministerpräsident gibt sich aber betont optimistisch.

Trotz vieler millionenschwerer Projekte der schwarz-orangen Koalition rechnet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nicht mit Problemen bei der Aufstellung des neuen Haushalts. "Wir werden das gut miteinander bewältigen. Die Bayern-Koalition basiert auf grundlegendem Vertrauen und gemeinsamen Überzeugungen", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Der Koalitionsvertrag sei bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen von CSU und Freien Wähler die Richtschnur. Am 24. und 25. Januar will das Kabinett bei einer Klausur in St. Quirin am Tegernsee die Eckpunkte für den Doppelhaushalt 2019/2020 festzurren.

"Dabei gilt beim Haushalt die Grundlinie: keine Schulden machen, alte Schulden tilgen und ordentlich Rücklagen und Reserven behalten für schlechte Zeiten. Das bleibt die Maßgabe auch für den neuen Haushalt", betonte Söder. Die wichtigsten Akzente seien mit den Bereichen Familie, Wohnen, Verkehr, Ökologie, Bildung und Sicherheit klar definiert. "Das sind die großen Schwerpunkte, ebenso wie die Digitalisierung. Ich bin sehr optimistisch, dass das gut gelingen wird." Ob die Staatsregierung zur Deckung der hohen Kosten nach der Koalitionsvereinbarung auch die Rücklagen antasten werde, wollte Söder auf Nachfrage nicht ausschließen. "Wir werden den Haushalt in gewohnter Weise aufstellen. Ich habe da vollstes Vertrauen zu Finanzminister Albert Füracker" (CSU).

CSU und Freie Wähler einigten sich auf teils teure Projekte

CSU und Freie Wähler regieren seit November in Bayern erstmals in einer gemeinsamen Koalition. Bei den Verhandlungen für das Bündnis einigten sich beide Parteien auf teils sehr teure Projekte wie eine kostenfreie Kinderbetreuung parallel zum bereits vorhandenen Familiengeld. Auch für andere Bereiche, etwa neue Stellen für Lehrer und Beamte, vereinbarte die Koalition viele Dinge, die in künftigen Haushalten für hohe Zusatzausgaben sorgen werden. Die letzte Steuerschätzung zeigte aber, dass auch in Bayern die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren nicht mehr so stark steigen werden.

Zuletzt hatte der Landtag im Juli einen Nachtragshaushalt aufgestellt. In dem rund 61 Milliarden schweren Zahlenwerk verankerte die CSU alleine mit ihrer damaligen absoluten Mehrheit rund 1,1 Milliarden zusätzlich für die von Söder nach dessen erster Wahl zum Ministerpräsidenten im März angekündigten politischen Schwerpunkte wie die Einführung eines Landespflege- sowie eines bayerischen Familiengeldes. (dpa)

