08:22 Uhr

Söder und Aiwanger informieren heute über neue Corona-Regeln

Nach der Bund-Länder-Konferenz wollen Markus Söder und Hubert Aiwanger über die Konsequenzen für Bayern informieren. Einige Regeln sollen verschärft werden.

Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger werden heute in einer Pressekonferenz über die Folgen der Corona-Pandemie und die Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz informieren. Die Pressekonferenz beginnt um 14 Uhr im Münchner Prinz-Carl-Palais. Zuvor kommt der Ministerrat zu einer Sitzung zusammen. Diese war wegen der langen Unteredung im Kanzleramt der vergangenen Nacht um zwei Stunden auf 12 Uhr verschoben.

Neue Corona-Regeln: Söder und Aiwanger informieren um 14 Uhr über Konsequenzen für Bayern

Nach der Bund-Länder-Konferenz zum Kampf gegen die Corona-Krise will das bayerische Kabinett dort die unmittelbaren Konsequenzen für Bayern beschließen. Es gehe nun darum, an einigen Stellen nachzuschärfen und die getroffenen Beschlüsse zu verankern, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am späten Mittwochabend nach den rund achtstündigen Beratungen von Bund und Ländern in Berlin.

Söder selbst hatte sich in der Sitzung und auch danach zunächst nicht zum Weg Bayerns geäußert, die Staatskanzlei verwies einzig auf die Kabinettssitzung. Er machte aber deutlich, dass er sich in einigen Punkten in Berlin ein anderes Vorgehen gewünscht hätte - als Beispiel nannte er das noch nicht einheitliche Bußgeld für Maskenverweigerer. In Bayern sind dafür 250 Euro fällig, in anderen Ländern ist es deutlich weniger.

Söders Koalitionspartner, die Freien Wähler, hatten zuvor ebenfalls Kritik geäußert - vor allem in Bezug auf das Beherbergungsverbot. Dagegen hatte Söder die Maßnahme bisher immer als wichtiges Werkzeug im Infektionsschutz bezeichnet. (AZ/dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen