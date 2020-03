vor 26 Min.

Söder und Scholz: Pressekonferenz heute zur Corona-Krise live im Stream

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprechen heute Mittag über Maßnahmen in der Corona-Krise. Wir übertragen die Pressekonferenz im Live-Stream.

Gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) will das bayerische Kabinett am Dienstag über die Maßnahmen gegen die aktuelle Corona-Krise beraten. Dabei wird es unter anderem um die bessere Verzahnung der Hilfsgelder aus Bundes- und Landesmitteln sowie den Beschluss der verlängerten Ausgangsbeschränkungen gehen.

Corona-Krise: Pressekonferenz mit Söder und Scholz live im Stream

Anschließend folgt um 12 Uhr eine Pressekonferenz von Scholz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Sie können die Pressekonferenz entweder an dieser Stelle - oder auf unserem Facebook-Kanal - live verfolgen.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Bundesfinanzminister Olaf Scholz informieren ab 12 Uhr über den aktuellen... Gepostet von Augsburger Allgemeine am Dienstag, 31. März 2020

Am Montag hatte Söder ( CSU) erklärt, dass die seit dem 21. März geltenden Ausgangsbeschränkungen bis zum 19. April verlängert werden sollen. Dabei hatte der CSU-Chef auch eine bessere Zusammenarbeit der Länder bei der medizinischen Behandlung von schwer erkrankten Corona-Patienten gefordert.

Um die Unternehmen im Land vor einer Pleitewelle zu schützen, hat Bayern bereits einen Rettungsschirm in Höhe von zehn Milliarden Euro aufgespannt, der jedoch nochmals deutlich auf bis zu 40 Milliarden Euro ausgeweitet werden soll. Der Landtag muss dem aber in einigen Punkten noch zustimmen. Darüber hinaus hat in der vergangenen Woche auch der Bundestag ein Rekord-Hilfspaket von 156 Milliarden Euro beschlossen, welches die Corona-Folgen finanziell abfedern soll.

In Bayern waren bis Montagmittag 14.437 Menschen positiv auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Landesweit starben bis Montag 133 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren. (dpa/AZ)

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

