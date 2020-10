vor 52 Min.

Söder und sein Kabinett sprechen mit Wissenschaftlern über Corona-Krise

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern: Am Dienstag bespricht sich das bayerische Kabinett mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Die bayerische Staatsregierung diskutiert mit dem Leopoldina-Präsident über die Corona-Krise. Die anschließende Pressekonferenz sehen Sie live im Stream.

Die Corona-Pandemie hat Bayern fest im Griff. Im Freistaat gibt es sechs Corona-Risikogebiete, darunter München, Memmingen und der Kreis Fürstenfeldbruck. Wegen der sich verschärfenden Lage kommt am Dienstag um 9 Uhr in München das Kabinett der Staatsregierung zusammen.

Dabei wird es nicht nur um eine aktuelle Bewertung der Situation in Bayern, Deutschland und angrenzenden Nachbarländern gehen, sondern auch um die Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch in Berlin.

Corona in Bayern: Leopoldina nimmt an Sitzung teil

An der Sitzung in der Staatskanzlei nehmen auch der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, und der Dreierrat Grundrechtsschutz der Staatsregierung teil. Die Leopoldina gehört zu den wichtigsten Beratern der Regierung in der Pandemie.

Um 12 Uhr informieren der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, die Vorsitzende des Dreierrats Grundrechtsschutz Susanne Breit-Keßler sowie Gerald Haug in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse. Die können Sie hier im Livestream verfolgen. (dpa, AZ)

Lesen Sie auch:

Wie trifft die Corona-Krise Veranstaltungstechniker? Hören Sie sich dazu unseren Podcast von Juli 2020 aus der Reihe "Augsburg, meine Stadt" an:

Themen folgen