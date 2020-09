08:28 Uhr

Söder will Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen an Grenzwert koppeln

Ministerpräsident Markus Söder stellt angesichts hoher Neuinfektionszahlen in München eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen in Aussicht.

Die Infektionszahlen in München überschreiten seit Tagen den Grenzwert. Ministerpräsident Markus Söder will eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen an den Grenzwert koppeln.

In München und anderen Corona-Hotspots in Bayern soll es eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen geben, wo Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) stellte dies angesichts hoher Neuinfektionszahlen am Montag für die Landeshauptstadt bereits konkret in Aussicht. Und an diesem Dienstag will das Kabinett eine entsprechende Soll-Regel für sämtliche bayerischen Kommunen beschließen, in denen die Neuinfektionszahl bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt. Das kündigte Söder am Montag in München an.

Auf welchen öffentlichen Plätzen genau die Maskenpflicht greift, ist nach Worten Söders dann die Entscheidung der betroffenen Kommunen. Auch über die genauen Uhrzeiten werde man im Kabinett noch einmal sprechen. Söder plädierte jedenfalls für eine Maskenpflicht ab den Abendstunden: "Ab einer bestimmten Uhrzeit auf jeden Fall", sagte Söder vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands. Und auf bestimmten Plätzen solle es dann auch ein Alkoholverbot geben. Ausnahmen soll es nach Worten Söders nur in Fällen geben, in denen das Infektionsgeschehen klar auf bestimmte Ausbruchsherde zuordenbar sei. In München beispielsweise sei das aber aktuell nicht mehr möglich.

Zu einer möglichen Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen hatte sich Bayerns Ministerpräsident am Morgen bereits im Bayerischen Rundfunk geäußert: Er sei sehr dafür, auf öffentlichen Plätzen, "wo kein Abstand halten möglich ist oder gewollt ist", eine Maskenpflicht einzuführen. Dann könnten auch die Ordnungsbehörden entsprechend reagieren. Man werde darüber am Montag noch einmal mit der Stadt beraten - doch Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) sei da "auf unserer Seite".

In München tagt derzeit der Krisenstab, um über weitere Maßnahmen zu beraten. Die Stadt hatte am Freitag den Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Über das Wochenende stieg der Wert weiter und lag am Sonntag bei 55,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Er habe sehr gemischte Gefühle, sagte Söder mit Blick auf Fotos von gewissen Wiesn-Ersatzfeiern am Wochenende in München. "Die Bilder vom Viktualienmarkt, die waren schon verstörend", kritisierte er. Fotos zeigten Menschen dort dicht gedrängt, ohne Abstand und ohne Maske.

"Ich will keinem die Freude nehmen", betonte der Ministerpräsident. "Aber Freude und Vernunft sollten besser zusammenkommen." Man müsse nun reagieren, um die Corona-Zahlen wieder unter 50 je 100.000 Einwohner zu bekommen.

19.09.2020, Bayern, München: Gäste sitzen an Tischen vor dem Münchner Rathaus am Marienplatz. Normalerweise wäre am 19.09.2020 auf der Theresienwiese das größte Volksfest der Welt eröffnet worden. Trotz der coronabedingten Absage der Wiesn finden Veranstaltungen und Aktionen in der Landeshauptstadt statt. Foto: Felix Hörhager/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Felix Hörhager

Ungeachtet der wieder gestiegenen Corona-Zahlen in vielen Kommunen hatte die Staatsregierung zuletzt noch an einem weiterern Lockerungsschritt festgehalten: Seit Samstag dürfen auch Bars und Kneipen wieder öffnen - wenn auch nur unter bestimmten Auflagen.

Sorgen bereiteten Söder nicht professionell organisierte Veranstaltungen. "Das Problem sind die privaten Feiern", sagte er. "Wenn die Vernunft nicht hilft, dann muss gesteuert werden." Ziel sei es, den Betrieb in Schulen und Kitas bayernweit weiter zu ermöglichen und die Wirtschaft vor weiteren Einschränkungen zu bewahren. Er kündigte an, die Bundeswehr solle in München nun das Gesundheitsamt personell unterstützen. "Wir werden die Bundeswehr bitten, 100 Leute zur Verfügung zu stellen, um die Nachverfolgung zu verbessern."

Supercup: Söder denkt über schärfere Quarantäneregeln nach

Söder äußerte sich darüber hinaus auch zum anstehenden Supercup-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla. Das Spiel wird am kommenden Donnerstag in der Puskás Arena in Budapest ausgetragen und findet damit in einem Corona-Risikogebiet statt. Ministerpräsident Markus Söder denkt daher über schärfere Quarantäneregeln nach.

Bisher gilt: Wer sich weniger als 48 Stunden in einem Risikogebiet im Ausland aufgehalten hat, muss nicht in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne. Jeder solle sich genau überlegen, ob er da wirklich hinfahren wolle, sagte der CSU-Chef am Montag dem Bayerischen Rundfunk. "Ich habe wirklich Bauchschmerzen, was den Supercup betrifft."

Die Europäische Fußball-Union UEFA hält bislang an ihren Plänen fest, das Supercup-Finale am Donnerstag (21.00 Uhr) vor Zuschauern zu spielen. Die Stadionkapazität von 67.000 Zuschauern soll bis zu 30 Prozent ausgelastet werden. Beiden Clubs stehen jeweils rund 3000 Tickets zur Verfügung. Rund 2100 Fußballfans wollen den FC Bayern München nach Angaben vom Sonntag nach Budapest begleiten. (dpa/lby/AZ)

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus können Sie jederzeit aktuell in unserem Live-Blog verfolgen.

