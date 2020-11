07:26 Uhr

Söder will heute über Teststrategie und Corona-Hilfen informieren

"Wir werden in Bayern auf jeden Fall die kostenlosen Tests fortsetzen", sagte Markus Söder bereits am Montag.

Die Landesregierung berät heute über finanzielle Hilfen für Unternehmen und die bayerische Teststrategie. Empfehlungen des RKI lehnt Markus Söder ab.

Seit einer Woche befindet sich Bayern im Teil-Lockdown. Viele Unternehmen - darunter vor allem Hotels und Restaurants - müssen Verluste einstecken. Die Regierung will deshalb heute in einer Sitzung des Ministerrats über Ausgleichszahlungen diskutieren.

Ministerpräsident Markus Söder hatte angekündigt, man sehe Handlungsbedarf in Bayern. Im Zentrum der Diskussion sollen Regionen stehen, in denen schon vor dem 2. November Geschäfte schließen mussten. Namentlich nannte Söder das Berchtesgadener Land und Rottal-Inn. Inwieweit auch über Augsburg gesprochen wird, ist nicht bekannt. Auch hier war der Lockdown wegen hoher Infektionszahlen früher in Kraft getreten, allerdings nur um wenige Tage.

Die Sitzung beginnt um 10 Uhr und findet über Video-Schalte statt. Markus Söder will zusammen mit Wirtschaftsminister Aiwanger, Gesundheitsministerin Huml und Kultusminister Piazolo ab 12.30 Uhr im Prinz-Carl-Palais in München über die Ergebnisse informieren.

Ministerrat diskutiert über Teststrategie und Ausgleichszahlungen für Unternehmen

Zweites Thema der Beratungen ist die Corona-Teststrategie. Das RKI hatte kürzlich empfohlen, die Corona-Tests einzuschränken. Grund seien die vielerorts überlasteten Testlabore. Auch Personen mit Krankheitssymptomen sollen demnach erst getestet werden, wenn sich der Zustand auch nach einer mehrtägigen Selbstisolation nicht verbessert hat. Markus Söder lehnt das ab, wie er bereits am Montag erklärt hat. Einerseits werde dadurch die Wirtschaft gelähmt, weil Mitarbeiter ausfielen. Andererseits gefährde diese Strategie die Sicherheit der Menschen, sagte der Ministerpräsident. "Wir werden in Bayern auf jeden Fall die kostenlosen Tests fortsetzen." (AZ)

