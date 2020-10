10:08 Uhr

Söder zur Corona-Krise: Pressekonferenz heute live im Stream

Um die Corona-Krise und mögliche weitere Einschränkungen geht es heute bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Bayern massiv an. Das bayerische Kabinett beschäftigt sich am Dienstagmorgen erneut mit der Krise und ihren Auswirkungen. Im Anschluss will Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) der Öffentlichkeit berichten, was die Beratungen im Kabinett ergeben haben. Sie können sich die Pressekonferenz dazu an dieser Stelle ab 13 Uhr live im Stream ansehen – oder auf der Facebook-Seite unserer Redaktion.

Ab 13 Uhr: Pressekonferenz mit Söder im Live-Stream

Neben Söder informieren auch Gesundheitsministerin Melanie Huml, Kultusminister Michael Piazolo und Wissenschaftsminister Bernd Sibler über die Ergebnisse der Kabinettssitzung.

Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Krise am Mittwoch

Bereits am morgigen Mittwoch steht die nächste Ministerpräsidentenkonferenz an, bei der es darum gehen soll, wie die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden kann. Am Montag hatte mit dem Landkreis Rottal-Inn schon die zweite Region in Bayern strikte Ausgangsbeschränkungen verhängen müssen.

Erklärtes Ziel der Staatsregierung ist es, durch frühzeitiges regionales Handeln einen landesweiten Lockdown zu verhindern. Zudem sollen in der Kabinettssitzung die von Söder im bayerischen Landtag angekündigten neuen Finanzhilfen für Künstler besprochen werden. (AZ/dpa/lby)

