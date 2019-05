vor 53 Min.

Söders Ideen: Steuerfreiheit und kostenloses Parken für E-Autos

Ministerpräsident Markus Söder will den Klimaschutz mit "Innovation und Belohnung" vorantreiben.

In welche Richtung geht der Klimasschutz? Während Ministerpräsident Söder auf Belohnungen als Anreiz setzt, fordern Verbände und Gewerkschaften die CO2-Steuer.

Ministerpräsident Markus Söder will den Klimaschutz mit einer Kombination aus "Innovation und Belohnung" vorantreiben. Das erklärte der CSU-Politiker am Mittwochabend als Gast in der Münchner Runde im Bayerischen Fernsehen (BR). Er stelle sich etwa eine komplette Steuerfreiheit für Elektro-Autos oder synthetische Kraftstoffe vor - oder kostenloses Parken für Menschen, die Elektroautos besitzen, erklärte Söder.

Söder will Anreize für Klimaschutz schaffen

Auch die Freigabe von Busspuren für Fahrer, die "sich bewusst für eine ökologische Automobilität" entschieden, wollte der Ministerpräsident als Anreiz für mehr Klimaschutz verstanden wissen. Ebenso Vergünstigungen bei der Erbschaftssteuer unter bestimmten Bedingungen: "Wer eine Wohnung oder ein Haus erbt, soll keine Erbschaftssteuer mehr bezahlen, wenn er eine komplette energetische Sanierung macht." Mit Blick auf die eingeforderten Innovationen sagte er: "Es reicht nicht, dass wir mit den alten Batterien fahren. Es müssen neue Generationen entwickelt werden."

Nach der vor allem für die Schwesterpartei CDU desaströs verlaufenen Europawahl hatte Söder bereits signalisiert, künftig stärker auch ökologische Themen zu adressieren. "Das Duell heißt ab jetzt nicht mehr Schwarz gegen Rot, sondern eindeutig Schwarz gegen Grün", hatte Söder nach der Wahl erklärt.

Sozialverbände und Gewerkschaften fordern CO2-Steuer

Sozialverbände und Gewerkschaften sehen hingegen eine CO2-Steuer als unumgänglich. Sie haben die schwarz-rote Koalition zur Einführung einer CO2-Steuer aufgefordert. In Briefen an die Parteivorstände von SPD, CDU und CSU heißt es, die Europawahl habe bestätigt, dass es in großen Teilen der Bevölkerung den zunehmenden Wunsch nach einem entschiedenen Handeln der Politik beim Klimaschutz gebe. "Die mittel- und langfristigen Klimaziele sind ohne ein handlungsleitendes und investitionsrelevantes CO2-Preissignal für möglichst alle Sektoren kaum erreichbar." Soziale Härten für einzelne besonders betroffene Gruppen wie Pendler sollten dabei verhindert werden.

Die Schreiben lagen der Deutschen Presse-Agentur vor. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Vertreter des Caritasverbands, des Mieterbunds, der Gewerkschaft Verdi und der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch.

Die Verluste bei der Europawahl haben nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gezeigt, dass die Union beim Umweltschutz große Lücken hat: "In der ökologischen Frage haben wir als Union nicht die ausreichenden Antworten." Video: dpa

In den Briefen heißt es, für eine umgehende und sozial ausgewogene Einführung eines CO2-Preises in den Sektoren Gebäude und Verkehr eigne sich am besten eine Steuerreform - ohne dabei eine neue Steuer zu generieren oder das Gesamtsteueraufkommen zu erhöhen. "Eine klug gestaltete und kommunizierte CO2-Bepreisung kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, soziale Gerechtigkeit und effektive Klimazielerreichung miteinander in Einklang zu bringen."

Verbände: CO2-Steuer zur relativen Besserstellung von Geringverdienern

Um Mehrbelastungen der Verbraucher zu vermeiden, könnten bestehende Abgaben, Umlagen und Entgelte auf Strom gesenkt werden. "Diese Form der Rückverteilung könnte kombiniert mit einer Pro-Kopf-Prämie aus sozialer Sicht besonders wegweisend sein. Die Einführung einer CO2-Bepreisung kann und sollte zu einer relativen Besserstellung von Haushalten mit geringen Einkommen genutzt werden."

Eine CO2-Steuer würde den Ausstoß des wichtigsten Treibhausgases CO2 etwa beim Autofahren und Heizen verteuern. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist für eine CO2-Steuer, will aber zugleich einen sozialen Ausgleich. In der Union gibt es massiven Widerstand dagegen. Das Klimakabinett der Bundesregierung will im Juli auf Grundlage von Gutachten über eine CO2-Steuer beraten. (dpa/lby)

