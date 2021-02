vor 46 Min.

Söders Luftnummer: Was aus dem Versprechen der 100 Windräder wurde

Markus Söder versprach einst: In den Bayerischen Staatsforsten sollten in „zwei oder drei Jahren“ 100 neue Windräder aufgestellt werden. Bis heute steht kein einziges davon.

Plus Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte vor zwei Jahren 100 neue Windräder in den Staatsforsten an. In der Staatskanzlei glaubt man daran heute nicht mehr.

Von Susanne Klöpfer

100 neue Windkraftanlagen in den Bayerischen Staatsforsten, das hat Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) im Sommer 2019 versprochen. Alles in zwei bis drei Jahren. Die genauen Standorte in den knapp 800.000 Hektar großen Staatswäldern sollten durch ein Gutachten ermittelt werden. Windenergie-Experten zweifelten bereits damals an der Realisierung. Mittlerweile scheint klar: Es wird wohl so schnell keines dieser 100 Windräder geben. Die Staatsregierung erklärt auf Anfrage der SPD-Fraktion, dass das Potenzial für Windkraftanlagen im Staatsforst laut Gutachten "bei den derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen" als gering eingeschätzt wird.

SPD kritisiert: Die 10-H-Regelung für neue Windräder muss abgeschafft werden

"Söder kann sein Wort nicht halten und muss nun zurückrudern", kritisiert Annette Karl, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Für sie ist klar, dass die von der CSU eingeführte 10-H-Regelung die Windenergie-Pläne ausbremst und abgeschafft werden muss. Die Regelung gibt vor, dass der Abstand zwischen einem Windrad und der nächsten Wohnanlage das Zehnfache der Höhe der Anlagen betragen muss. Windräder können bis zu 250 Meter hoch sein, was einen Mindestabstand von zweieinhalb Kilometern bedeutet. Eingeführt hat die Regelung 2014 der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Seither ist der Ausbau der Windkraft in Bayern praktisch zum Erliegen gekommen.

Im Jahr 2014 gab es im Freistaat knapp 140 neue Windkraftanlagen. In den folgenden Jahren sanken die Zahlen rapide: 2018 waren es acht, 2019 sechs und im vergangenen Jahr noch einmal acht Windräder. Rosiger sieht es auch aktuell nicht aus: 2021 wurde im ersten Quartal kein einziger Antrag für eine neue Windkraftanlage gestellt.

Nicht überrascht zeigt sich Martin Stümpfig, der Sprecher für Energie und Klimaschutz der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, über das Ergebnis des Gutachtens zu den 100 versprochenen Windrädern im bayerischen Staatswald. "Die Staatsregierung hat bei der Windenergie wieder ihr Versprechen gebrochen", sagt der Umweltingenieur. Die Regierung wolle "auf Biegen und Brechen nicht eingestehen", dass die 10-H-Regelung "der Tod für die Windkraft in Bayern war". Eine für Herbst 2020 versprochene Evaluierung liege bis heute nicht vor.

Wäre es in der Praxis überhaupt möglich gewesen, 100 Windkraftanlagen im Freistaat innerhalb von zwei bis drei Jahren umzusetzen? "Ausgeschlossen", lautet die Antwort von Raimund Kamm. Der Sprecher der Landesvertretung Bayern des Bundesverbandes Erneuerbare Energien sagt, dass in einem "guten Bundesland", wie er es bezeichnet, minimal zwei- bis dreieinhalb Jahre von der Idee bis zur Inbetriebnahme einer Windkraftanlage vergehen. Es könnten auch fünf bis sechs Jahre werden. "In einem schlechten Bundesland, wie Bayern, dauert es fünf bis zehn Jahre", kritisiert er. Für ihn fehle es der Bayerischen Staatsregierung am ernsthaften und nachhaltigen Willen zur Windkraft.

Windräder in Bayern: Wie sieht die Zukunft der Windenergie in Bayern aus?

Die 10-H-Regelung ist Kamm zufolge nicht notwendig, um Menschen zu schützen. Im Bundesimmissionsschutzgesetz sei bezüglich des Lärms bereits alles geregelt. Eine Entfernung von 500 bis 600 Metern zu einer Windkraftanlage reiche aus, damit es keinen störenden Lärmpegel gebe.

Auf die Anfrage zu den versprochenen 100 Windrädern in den Staatsforsten und über die Zukunft der Windenergie in Bayern antwortete das zuständige Landwirtschaftsministerium: "Wir gehen schon davon aus, dass im Staatswald ein wesentlicher Beitrag zum Ausbau der Windenergie erfolgen wird." Wie genau das umgesetzt werden soll, wird nicht genauer erläutert. In der Analyse seien einige Aspekte unbeachtet geblieben, wie die kommunale Bauleitplanung für die Genehmigung von Windenergieanlagen. Dahinter steckt, dass die Gemeinden selbst Flächen für Windkraftanlagen, die den 10-H-Abstand unterschreiten, ausweisen können.

Das Argument der kommunalen Bauleitplanung bezeichnet Raimund Kamm als "faule Ausrede" der Staatsregierung. Das sei die übliche Antwort, die seit einigen Jahren immer wieder komme. Es sei richtig, dass die Gemeinden planen, doch die Staatsregierung unterstütze sie dabei nicht. Das Windkraft-Potenzial in Bayern sei riesig, sagt Kamm. Er fordert daher: "Anstatt leerer Sprechblasen benötigen wir eine politische Führung, die sagt, dass wir die Energiewende brauchen."

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen