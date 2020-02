Sohn von Max Mannheimer erinnert sich: "Ich wäre am liebsten gestorben"

Plus Am Donnerstag hätte Max Mannheimer, einer der bekanntesten Zeitzeugen, seinen 100. Geburtstag gefeiert. Sein Sohn Ernst Mannheimer erzählt, wie er mit dem Erbe seines Vaters umgeht.

Herr Mannheimer, am 6. Februar, wäre Ihr Vater Max Mannheimer 100 Jahre alt geworden. Was vermissen Sie am meisten?

Ernst Mannheimer: Seine Präsenz in meinem Leben. Ich dachte immer, man akzeptiert den Tod eines Menschen, der sehr alt geworden ist, leichter. Aber das ändert nichts daran, dass er mir als Vater fehlt.

Wenn Ihr Vater seinen 100. Geburtstag erlebt hätte, wie hätte er gefeiert?

Mannheimer: In den letzten Jahren gab es immer private Einladungen in kleinem Kreis, wo die Familie zusammenkam. Und dann gab es die offiziellen Feiern, die er als Anerkennung für seine Arbeit und als Wertschätzung für seine Person empfunden hat. Das hätte er sicherlich gerne erlebt. Er hat immer erzählt: Mittlerweile kenne er so viele Leute, dass, wenn er zu seinem 100. Geburtstag einladen müsste, es maximal für ein Essen bei McDonalds reichen würde, sonst wäre er ruiniert.

Wie war es für Sie, mit der Geschichte und den Erlebnissen Ihres Vaters aufzuwachsen?

Mannheimer: Der Vater, den ich als Kind hatte, war ein Vater, der über seine Vergangenheit nicht gesprochen hat. Wir hatten oft Besuch von Jugendfreunden, die zusammen mit ihm im Konzentrationslager waren, oder von anderen Überlebenden. Bei diesen Anlässen stand immer etwas im Raum, das ich als Kind nicht begreifen konnte. Und in meiner Anwesenheit haben die Erwachsenen auch nicht explizit darüber gesprochen. Für mich hörte sich das damals ein bisschen wie eine Art großer Abenteuerspielplatz an, wo man als Jugendlicher gewesen war und wo irgendetwas Trauriges oder Schlimmes passiert sein muss.

Wie war es für Sie, als Ihr Vater dann 1986, als er in den Ruhestand ging, mit seinen Vorträgen begann?

Mannheimer: Ich war selbst nur bei einem einzigen Vortrag meines Vaters, weil ich mich vor der Erschütterung, die das auslösen würde, gefürchtet habe. Ich wäre am liebsten gestorben. Wenn man über diese ganze schreckliche Geschichte liest, ist das schlimm genug, und richtig verstehen kann man das ohnehin nicht. Es ist aber etwas anderes, den eigenen Vater darüber sprechen zu hören. Es war jenseits dessen, was ich ertragen konnte.

Es ist als Außenstehender schwer vorstellbar, wie man damit umgeht, wenn der eigene Vater solche schlimmen Erlebnisse in einem Konzentrationslager überstehen musste.

Mannheimer: Es ist nicht nur der eigene Vater, sondern die ganze Familie. Es ist die Geschichte der Großeltern, der Onkel und Tanten, der Freunde. Dieser ganzen Welt, die untergegangen ist. Ich wusste damals nicht, wie ich damit umgehen soll. Und bis heute bin ich nicht viel schlauer geworden. Ich lebe damit, aber ich weiß bis jetzt nicht, wie man das überhaupt verarbeiten soll.

Welche Botschaft hätte Ihr Vater anlässlich des 75. Jahrestages der Auschwitz-Befreiung gehabt?

Mannheimer: Seine Botschaft wäre die Botschaft seiner gesamten Tätigkeit gewesen: Daran appellieren, wie wichtig es ist, sich zu erinnern, damit sich die Geschichte nicht wiederholt, und der Toten zu gedenken.

In den letzten Jahren häufen sich antisemitische Vorfälle und Straftaten, man bekommt den Eindruck, die Hemmschwelle, sich antisemitisch zu äußern, sinkt. Was würde ihr Vater dazu sagen?

Mannheimer: Er wäre traurig und entsetzt. Ich bin froh, dass er nicht erleben musste, wie der Rechtspopulismus mittlerweile fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Ich glaube, er hätte deshalb über das Erinnern hinaus auch seine Mahnung verstärkt, dass es keine Alternative zu einer freiheitlich rechtsstaatlichen Demokratie gibt. Der Rechtspopulismus ist in keiner Weise eine Lösung für aktuelle Probleme. Er wird die Gesellschaften aushöhlen und das Miteinander erschweren. Es ist Lebensrealität, dass unsere Welt vielfältig ist: Es gibt Männer und Frauen, Junge und Alte, Christen und Juden und Muslime und Agnostiker – und wir müssen alle miteinander auskommen. Und der Antisemitismus ist im Grunde das Symbol dafür, auf etwas, was einem nicht passt, was man nicht kennt und womit man sich nicht befassen will, mit Ablehnung zu reagieren.

Mittlerweile leben nicht mehr viele Zeitzeugen, die von ihren Erlebnissen in Konzentrationslagern berichten können. Wie verändert das die Erinnerungskultur?

Mannheimer: Auf der einen Seite ist es sehr schwierig, die Erinnerungskultur zu gestalten und aufrechtzuerhalten, wenn es keine Überlebenden mehr gibt, die das selbst erlebt haben und davon erzählen. Auf der anderen Seite ist es aber auch naiv zu glauben, dass man jemanden vom Antisemitismus abbringen kann, wenn man an das erinnert, was geschehen ist. Ich bin skeptisch, dass man mit der Erinnerung an das, was passiert ist, aus einem Antisemiten einen Nicht-Antisemiten machen kann.

Was halten Sie von der Idee des Pflichtbesuchs in KZ-Gedenkstätten?

Mannheimer: Ich halte das für problematisch. Ich kann nachvollziehen, dass viele Menschen diese Idee gut finden, weil der Umgang mit dem Holocaust eine große Rolle für die deutsche Geschichte und auch für das Selbstverständnis der Bundesrepublik spielt. Aber es ist vermutlich eine hilflose Reaktion auf die sich verändernde Gesellschaft. Ich sage nicht, dass ich dagegen bin. Aber ich frage mich, ob es das richtige Instrument ist – ohne, dass ich wüsste, welches Instrument besser wäre.

Als ihr Vater 2016 starb, inwieweit wollten Sie damals sein Erbe übernehmen?

Mannheimer: Daran habe ich nie gedacht, weil ich glaube, dass ich dieses Vermächtnis nicht weitertragen kann. Ich habe keinen Auftrag von meinem Vater oder von der Geschichte bekommen. Es ist ein kollektives Erbe der Menschheit und der deutschen Gesellschaft und der Umgang damit wird entscheidend dafür sein, wie die Zukunft dieses Landes sein wird. Als Teil dieser Gesellschaft bin ich ein Miterbe. Aber alle Gespräche, Interviews und Termine mache ich zum Gedenken und zu Ehren meines Vaters – nicht, weil ich der Meinung bin, ich hätte eine besonders hörenswerte Botschaft.

Zur Person Ernst Mannheimer ist der Sohn von Max Mannheimer, einer der bekanntesten Holocaust-Zeitzeugen. Er wurde als Jude von den Nazis ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Nach seiner Befreiung schwor er, nie wieder deutschen Boden zu berühren, verliebte sich dann aber in eine deutsche Frau. Er starb 2016 im Alter von 96 Jahren. Ernst Mannheimer ist 53 Jahre alt, lebt in Zürich und Berlin und arbeitet bei einer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.