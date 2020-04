01.04.2020

Sollten Lehrer in Zeiten des Unterrichts daheim weniger Noten vergeben?

Plus Das Kultusministerium hat seine digitale Lernplattform verbessert. Die Grünen finden trotzdem: Zu Hause sollte man wiederholen statt viel neuen Stoff zu lernen.

Von Sarah Ritschel

Ein Wort, das bisher kaum einer kannte, ist jetzt in aller Munde: Mebis. So heißt die Online-Plattform, über die Schüler, Lehrer und Eltern den Unterricht daheim bewältigen sollen, solange Bayerns Schulen in coronabedingter Pause sind. Damit das künftig besser funktioniert, haben die IT-Experten im Dienst des Freistaats die Serverkapazität verzehnfacht. Dazu biete man den Lehrern Online-Fortbildungen für die Arbeit mit Mebis an der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen an, heißt es aus dem Kultusministerium auf Anfrage des schwäbischen Grünen-Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Schulen sind wegen Corona geschlossen Mebis soll die zentrale Plattform sein, über die Schüler und Eltern mit den Lehrern kommunizieren. In den ersten Tagen ohne Unterricht hatte sie dem Ansturm nicht standgehalten, war überlastet oder offline. Jetzt laufen laut Ministerium alle Angebote stabil. Max Deisenhofer, Experte für digitale Bildung bei den Grünen, fordert dennoch eine Fachgruppe für diesen Bereich. Im Ministerium hält man so ein Team für nicht erforderlich. "Es ist bedauerlich, dass das Ministerium keine Fachgruppe zur Online-Bildung plant", sagt Deisenhofer. "Die Expertise müsste gebündelt sein. Eine Gruppe, zum Beispiel bestehend aus digitalaffinen Lehrern und IT-Fachleuten außerhalb des Schulbereichs, könnte Probleme schneller wahrnehmen und dann auch beim Beheben helfen." Der Abgeordnete aus dem Kreis Günzburg appelliert dazu, die Familien nicht zu überfordern. "Das Kultusministerium darf keinen Zweifel daran lassen, dass es zu Hause vor allem ums Vertiefen und Wiederholen geht – und nicht darum, viel neuen Stoff zu vermitteln." Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte das schon angedeutet. "Aber es braucht ein klares Signal." Seines Wissens nach würden einige Schulen beim Unterricht daheim noch Noten vergeben. "Das ist absolut der falsche Zeitpunkt." Wenn die Schulen wieder geöffnet seien, müsse man überlegen, "ob wirklich alle Leistungsnachweise notwendig sind oder ob man nicht die ein oder andere Probe für dieses Schuljahr streicht". Abschlussprüfungen an Schulen wegen Corona-Pandemie verschoben Dass Abschlussprüfungen in Bayern teils um mehr als einen Monat verschoben werden, hatte Piazolo schon mitgeteilt. Mathias Fischbach, Bildungsexperte der FDP im Landtag, fürchtet, dass das nicht ausreicht. Denn selbst wenn Mebis stabil läuft: Bis 20. März hätten sich erst knapp zehn Prozent der über 1,6 Millionen Schüler und der Lehrer angemeldet. Die Zahlen seien danach zwar rapide angestiegen. Von einer flächendeckenden Nutzung sei man aber weit entfernt. "Wenn sich dieser Eindruck verfestigt, mache ich mir große Sorgen um den Lernerfolg und die Chancengerechtigkeit." (mit dpa) Lesen Sie dazu auch: Capito für alle: Hier finden Sie die Kinderseite kostenlos im Netz

Weltmeisterin Mihambo bietet Kindertraining auf Youtube an Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen