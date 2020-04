vor 37 Min.

Sommerferien verkürzen: Widerspruch für Schäuble-Vorschlag

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will die Sommerferien verkürzen. Das stößt bei Experten auf Kritik. Viele Bürger fänden es gut.

Mit seinem Vorschlag, wegen der Corona-Krise die Sommerferien zu kürzen, ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auf Widerstand gestoßen. Der CDU-Politiker hatte unserer Redaktion gesagt, ein solcher Schritt böte Schülern die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.

Zum Hintergrund: In Bayern sind die Schulen seit Mitte März geschlossen. Ministerpräsident Markus Söder hatte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in München angekündigt, die Schulen nur sukzessive wieder zu öffnen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble plädiert für kürzere Sommerferien. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archiv)

Bayerischer Kultusminister: "Ich persönlich möchte an die Ferien nicht rangehen"

Die Sommerferien verkürzen und damit Zeit zum Lernen aufholen - dieser Schäuble-Vorschlag trifft bei ersten Experten auf wenig Gegenliebe. Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo ( CSU) bekräftigt im Gespräch mit unserer Redaktion, Verständnis für die Debatte an sich zu haben, sagt aber auch: „Ich persönlich möchte an die Ferien nicht rangehen.“

Von einer Kürzung der Sommerferien hält auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger nichts. Als Reaktion auf den Artikel in der Augsburger Allgemeinen sagt er dem Deutschlandfunk: „Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt eine Diskussion um die Verkürzung von Sommerferien zu führen, geht eigentlich fehl.“ Er bezweifle, dass eine solche Maßnahme überhaupt einen großen Effekt habe. Was es brauche, sei ein Gesamtkonzept.

Auch bei einem anderen Thema bleibt Meidinger zurückhaltend: Die Bildungsgewerkschaft GEW hatte einen „Corona-Bonus“ bei den Schulnoten ins Spiel gebracht. Damit solle es etwa schlechten Schülern leichter gemacht werden, die Versetzung in die nächste Jahrgangsstufe zu schaffen. „Jetzt sollen mal die Prüfungen geschrieben werden“, sagt Meidinger dem Deutschlandfunk. Wenn sich danach herausstelle, dass viele Schüler durch die außergewöhnliche Situation außergewöhnlich schlechte Noten mit nach Hause brächten, dann müsse man die Situation neu bewerten.

Umfrage: Die meisten Deutschen befürworten kürzere Sommerferien

Deutlich mehr Zustimmung erfährt der Vorschlag von Wolfgang Schäuble bei den Bundesbürgern. Das Meinungsforschungsinstitut Civey hatte im Auftrag unserer Redaktion gefragt: Sollten die Sommerferien 2020 in Deutschland verkürzt werden, damit die Schüler den durch die Corona-Pandemie verpassten Unterricht nachholen? 55,1 Prozent der Umfrageteilnehmer sprachen sich dafür aus, nur 35,7 Prozent sind derselben Meinung wie Piazolo und Meidinger.

Zum Hintergrund: Bayern möchte die Schulsituation beständig neu bewerten. Ab 27. April sollen etwa 14 Prozent der Schüler in die Schulen zurückkehren. Der Fokus liegt hier auf jenen Jugendlichen, die kurz vor ihren Abschlussprüfungen stehen. Frühestens am 11. Mai sollen dann weitere Schüler folgen.

Die Klassen werden allerdings deutlich kleiner sein: Nur zehn bis 15 Kinder und Jugendliche sollen jeweils am Unterricht teilnehmen. „So werden wir in den Klassenzimmern einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Schülern gewährleisten“, betonte Piazolo bei einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Donnerstag.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen