vor 31 Min.

Sommerhitze bis 35 Grad in Bayern: Gewitter ziehen nachmittags auf

Am Mittwoch muss in Bayern vereinzelt mit Gewitter gerechnet werden.

Der Sommer bleibt heiß in Bayern: Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad. Doch am Nachmittag ziehen von Westen Gewitter auf.

Von Lucas Schmidt

Am Mittwoch bleibt es sommerlich heiß: Am Vormittag steht viel Sonne auf dem Programm, lediglich einzelne Wolkenfelder bedecken den Himmel. Ab Mittag ziehen vom Bergland aus Quellwolken auf. Dadurch ist ab dem Nachmittag mit einzelnen Schauern und teilweise kräftigen Gewittern zu rechnen.

Sommerhitze und Gewitter: Wetterdienst rechnet mit Unwettern im Süden

Zunächst ist der Sommertag heute geprägt von schwachem bis mäßigem Wind um Ost. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 28 Grad in höheren Lagen am Alpenrand und bis zu 35 Grad am Untermain. Somit ist in weiten Teilen Bayerns mit starker Wärmebelastung zu rechnen.

Mit Unwettern rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem im Süden Bayerns, aber vereinzelt auch in anderen Gebieten. Dort sind Starkregen mit 25-40 Liter pro Quadratmeter und bis zu 2 Zentimeter große Hagelkörner wahrscheinlich. In Gewitternähe muss zusätzlich von Sturmböen bis zu 90km/h ausgegangen werden. Die Gewitter sollen aber in der Nacht zum Donnerstag wieder abklingen.

Weiterhin Sommerhitze und Gewitter am Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag klingen die Gewitter weiter ab, die Temperaturen sinken auf 13-21 Grad. Am Tag wird es dann wieder heiß: Maxima zwischen 27 und 34 Grad sind zu erwarten. Ebenfalls muss vereinzelt mit Gewitter gerechnet werden.

