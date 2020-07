vor 18 Min.

Sommerhitze in Schwaben: Ab dem Nachmittag drohen Gewitter

Ein Tag wie gemacht für einen Besuch im Freibad oder am Badesee: Am Dienstag steigen die Temperaturen auf über 30 Grad. Spätnachmittags ziehen vom Alpenrand aber Gewitter auf.

Es wird heiß: Am Dienstag steigen die Temperaturen in vielen Orten der Region auf sommerliche Höchstwerte. Doch die Abkühlung folgt schon am Nachmittag.

Sonnenanbeter und Freunde von sommerlich-heißem Wetter dürfen sich freuen: Der Dienstag könnte in Bayern der bislang wärmste Tag des Jahres werden. Ist Ostbayern sollen die Werte auf dem Thermometer sogar bis 34 Grad ansteigen, im Fichtelgebirge wird es immerhin 25 Grad warm.

Sommer in Bayern: Auf heiße Temperaturen folgen Gewitter

Bis in den Nachmittag hinein versprechen die Wettervorhersagen auch für Augsburg und die Region viel Sonne und dazu sehr warme bis heiße Luft. Die 30-Grad-Marke wird am Dienstagnachmittag in weiten Teilen Schwabens locker geknackt.

Doch die Freude an der Sommersonne währt nicht lange: Schon ab dem späten Nachmittag steigt angesichts der heißen Luft die Gewittergefahr, besonders in Südbayern. Vom Alpenrand bis in den Bayerischen Wald können dann schwere Unwetter aufziehen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Sturmböen von örtlich bis zu 90 Stundenkilometern. Auch Hagel und Starkregen können bis in den Abend hinein auftreten.

Gewitter und Abkühlung in der Nacht auf Mittwoch

Für die Nacht auf Mittwoch erwarten die Meteorologen Abkühlung. In Augsburg fallen die Temperaturen voraussichtlich bis auf 17 Grad. Schauer und Gewitter treten über Südbayern noch vereinzelt auf, ziehen sich in der zweiten Nachthälfte aber immer weiter zurück.

Am Mittwochvormittag fällt nur noch in den Alpen schauerartiger Regen. Die Temperaturen steigen tagsüber in der Region wieder auf etwa 25 Grad. (zian)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen