vor 17 Min.

Sommernächte, Mess', Ritterturnier: Das bieten die Feste im Sommer

Auch dieses Jahr finden in der Region wieder zahlreiche Feste statt. Neben den Augsburger Sommernächten gibt es vor allem Historisches zu sehen.

Von Daniel Flemm

Die Feste in der Region überbieten sich heuer mit Jubiläen: Das Friedberger Altstadtfest besteht seit 30, das Kaltenberger Ritterturnier seit 40 Jahren. Die Nördlinger Mess' feiert sogar ihr 800-jähriges Bestehen. Die Augsburger Sommernächte gibt es dagegen erst seit drei Jahren. Ob historisch oder modern: Bis Ende Juli bieten sich rund um Augsburg zahlreiche Möglichkeiten, historische oder zeitgenössische Kultur zu erleben. Wir geben einen Überblick.

Sommernächte, Friedberger Zeit, Mess': Die Feste in Augsburg und Region

800 Jahre Mess': Seit 1219 veranstaltet die Stadt Nördlingen das traditionelle Volksfest. Bild: Julian Würzer (Archiv)

Nördlinger Mess': Vom 21. Juni bis zum 1. Juli feiert die Stadt Nördlingen das 800-jährige Bestehen der Mess'. Am Freitag beginnen die Feierlichkeiten mit mehreren Auftritten der Hochseilartistenfamilie Traber. Der traditionelle Umzug findet dann am Samstag statt. Auch die Rieser Verbraucherausstellung beginnt erst am zweiten Mess'-Tag. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Besucherzahl der Sommernächte 2018 wurde nicht offiziell erhoben. Das Luftbild ist auf jeden Fall beeindruckend. Bild: Peter Fastl (Archiv)

Ausgburger Sommernächte: Neben dem Modular sorgen besonders die Sommernächte für Augsburgs Ruf als junge Festivalstadt. Am kommenden Donnerstag beginnt die dreitägige Veranstaltung mit einem Eröffnungskonzert der Augsburger Philharmoniker. Insgesamt treten über 150 Künstler auf 17 Bühnen auf. Am 29. Juni folgt dann der Höhepunkt der Sommernächte: Auf der MAN-Bühne am Ullrichsplatz spielt die bekannte Pop-Band MiA. Wie in den vergangenen zwei Jahren ist der Eintritt frei. Mehr zu den Sommernächten finden Sie hier.

Auch das Friedberger Altstadtfest feiert ein Jubiläum: Vor 30 Jahren fand die erste Friedberger Zeit statt. Bild: Andreas Schmidt (Archiv)

Friedberger Zeit: Vom 12. bis zum 21. Juli versetzt das Altstadtfest Friedberg zurück in die Barockvergangenheit des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Kulisse hat sich im Vergleich zur letzten Ausgabe vor drei Jahren verändert: Nach der Sanierung des Wittelsbacher Schlosses wirkt der Stadtkern noch authentischer. Auch sonst setzen die Veranstalter auf historische Details: Musik sowie Speisen und Getränke müssen dem barocken Vorbild gleichen, Bürger in historischen Gewändern erhalten freien Eintritt. Mehr zur Friedberger Zeit lesen Sie hier.

Das Kaltenberger Ritterturnier feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Kaltenberger Ritterturnier: Auch das traditionelle Ritterturnier im Landkreis Landsberg feiert ein Jubiläum: Seit nunmehr 40 Jahren begeistern Ritter, Gaukler und Markttreibende das Publikum. Herzstück der Veranstaltung, die ab dem 12. Juli an drei Wochenenden stattfindet, sind die Ritterturniershows in der Arena. Neben den Kämpfen bietet das Turnier mittelalterliche Musik und Gaukelei sowie diverse Marktstände. Alles Weitere finden Sie hier.

Der Umzug der Kleingärtner gehört zu den Höhepunkten des Donauwörther Reichsstraßenfestes. Bild: Szilvia Izsó (Archiv)

Donauwörther Reichsstraßenfest: Ganz im Zeichen von Musik und Kleinkunst steht das Donauwörther Reichsstraßenfest, das vom 17. bis zum 20. Juli stattfindet. Neben dem traditionellen Umzug der Kleingärtner bietet sich den Besuchern auf den vier Bühnen entlang der zentralen Reichsstraße eine umfangreiche Auswahl an Bands und Kapellen.

Das Landsberger Ruethenfest entstand als Kinderfest. Heute findet es alle vier Jahre statt. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Ruethenfest Landsberg: Der Name des alle vier Jahre stattfindenden Festes leitet sich von einem historischen Brauch aus dem 17. Jahrhundert ab: Einmal im Jahr zogen Schüler und Lehrer gemeinsam vor die Tore der Stadt, um die Weidenruten zu schneiden, die den Lehrkräften zur Züchtigung dienten. Auch heute stehen die Kinder im Mittelpunkt des Festes, das vom 12. bis zum 21. Juli begangen wird: Über 1000 Mädchen und Buben nehmen als Schauspieler an den Theaterdarbietungen über Landsbergs Geschichte teil. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

