vor 32 Min.

Sonne, Regen, Böen: Wechselhaftes Adventswochenende in der Region

Am vierten Adventswochenende kommt es in vielen Teilen Bayerns zu Orkanböen. Besonders hart trifft es die Alpenregion - aber auch in Augsburg wird es am Sonntag ungemütlich.

Zum vierten Advent droht Bayern wechselhaftes Wetter. Während Augsburg immerhin mild ins Wochenende startet, gibt es im Alpenvorland und in Hochlagen Orkanböen.

Letzte Weihnachtsmarktbesuche, Geschenke-Shopping, Hamsterkäufe vor den Feiertagen: Gründe, am vierten Adventswochenende aus dem Haus zu gehen, gibt es viele. Augsburg und Umgebung bekommen es dabei allerdings mit wechselhaftem Wetter zu tun. Besonders der Sonntag lädt eher zum Daheimbleiben ein.

Augsburg-Wetter: Milde Temperaturen am Freitag und Samstag

Am Freitag wird es laut dem Wetterdienst Wetterkontor zunächst verhältnismäßig mild und streckenweise sogar sonnig. Von acht Grad am Vormittag steigen die Werte am Nachmittag auf elf Grad. Erst in der Nacht kann es zu Schauern kommen.

Am Samstagvormittag bleibt das Regenrisiko zunächst bestehen, erst am Nachmittag klart es auf. Der letzte Adventssamstag des Jahres wird wenig winterlich: Mit neun Grad am Nachmittag und acht Grad am Abend bleiben die Werte auf hohem Niveau.

Winterbeginn am Sonntag: Der vierte Advent wird regnerisch

Zum offiziellen Winterbeginn am Sonntag wird es in Augsburg dann ungemütlich: Das Regenrisiko liegt den ganzen Tag über zwischen 60 und 90 Prozent, am Nachmittag und in der Nacht kommt es außerdem zu Böen. Die Temperaturen liegen zwischen vier Grad in der Nacht und acht Grad am Nachmittag.

Auch im Rest Bayerns wird das Wochenende durchwachsen. Der Freitag wird in vielen Teilen des Landes stürmisch. Besonders in den Alpenhochlagen sind Orkanböen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Auch im Alpenvorland wird es mit Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde relativ windig.

Wetter in Bayern: Den Freistaat erwartet ein durchwachsenes Wochenende

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kommt vor allem im Osten Bayerns die Sonne hervor. In Franken hingegen wird es regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und maximal 18 Grad in den Alpentälern.

In der Nacht zum Samstag fällt in den Alpen oberhalb von 1000 Metern Neuschnee. Im Süden wird es sonnig mit Höchstwerten von 5 bis 10 Grad. Der vierte Advent zeigt sich dann bewölkt und regnerisch mit teilweise stürmischen Böen. (dfl, mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen