vor 39 Min.

Sonnenschein am Feiertag – dann drohen Regen, Wind und Schneeschauer

Nach ungemütlichen Apriltagen ist der Mai mit viel Sonne gestartet. Doch so frühlingshaft wird es vorerst nicht bleiben. Die Aussichten nach dem Maifeiertag.

Der Wettergott scheint es in diesem Frühling gut mit Bayern zu meinen: Der April schenkte uns ein frühsommerliches Osterwochenende, der Mai startete am Feiertag sonnig mit Temperaturen bis zu 18 Grad. Nur dazwischen wurde es mit Regenschauern und Windböen ungemütlich.

So ungemütlich soll es auch weitergehen. Im Laufe des Donnerstags schieben sich immer mehr Wolken vor die Sonne, ab dem Abend erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes Regenschauer an den Alpen und im Westen.

Wetter: In ganz Bayern ist es Ende der Woche regnerisch

In der Region soll es am Donnerstag nach Angaben von wetterkontor.de wie am Mittwoch zwar mit Temperaturen von 18 Grad weitergehen, doch vor Regenschauern sind die Augsburger mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent nicht sicher.

Auch am Freitag ist es in ganz Bayern bewölkt und regnerisch bei maximal 16 Grad. Teilweise soll es sogar gewittern. In Augsburg sinken die Temperaturen auf bis zu maximal 13 Grad.

In der nächsten Woche kehrt der Frühling langsam zurück

Noch kälter wird es am Wochenende. Bei nur noch 9 Grad blitzt die Sonne überhaupt nicht mehr durch - anders als in Franken. Dort lockern sich die Wolken etwas auf. Anderswo in Bayern muss aber mit Regen gerechnet werden. In Augsburg könnte es sogar Schneeregenschauer geben.

Zum Start in die nächste Woche kehrt der Frühling allerdings langsam zurück. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt auf 20 Prozent. In Augsburg klettern die Temperaturen bis Mitte der Woche wieder auf 14 Grad. (AZ)

