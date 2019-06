vor 3 Min.

Sonntag wird "letzter Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle"

Die Hitzewelle in Bayern erreicht am Sonntag ihren vorerst letzten Höhepunkt.

Die Hitzewelle hat Deutschland im Griff. Nach Abkühlung sieht es auch am Wochenende nicht aus. Ab Montag können Hitzegeplagte dann aufatmen.

Von Markus Bär

Geht man nach den Bauernregeln, dann müsste es die nächsten sieben Wochen bei uns so heiß wie in der Sahara sein. Schließlich war am Donnerstag Siebenschläfer und so wie das Wetter an diesem Tag ist, soll es – so sagt es die Bauernregel – anschließend erst mal bleiben. Das passt zumindest zu den Prognosen. „In der Tat bleibt es in den kommenden Tagen im Süden Deutschlands sehr heiß“, sagte der bekannte Kieler Klimaforscher Mojib Latif im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Es wäre zwar für uns Meteorologen auch sehr schön, wenn der Siebenschläfer als Regel wirklich gelten würde“, meinte der 64-Jährige, „aber das ist wissenschaftlich nicht haltbar“. Das Wetter sei als Ereignis viel zu chaotisch und von zu vielen Faktoren abhängig, als dass man es länger als ein paar Tage voraussagen könnte.

Hitzewelle in Deutschland: Wackelt der Temperaturrekord?

Fakt ist: Die Republik schwitzt wie lange nicht. Ob nun auch der vom Deutschen Wetterdienst registrierte deutsche Allzeit-Temperaturrekord – 40,3 Grad am 7. August 2015 im fränkischen Kitzingen – wackelt, will Latif nicht prophezeien. „Nachdem wir aber immer mehr Treibhausgase erzeugen, steigt natürlich von Jahr zu Jahr die Wahrscheinlichkeit“, sagt der Fachmann.

Mitte des 20. Jahrhunderts habe es im Schnitt rund vier Tage im Jahr gegeben, in denen die Temperaturen in Deutschland über 30 Grad kletterten. „2018 hatte es über 20 solcher Tage.“ Speziell für Süddeutschland könne man aber definitiv sagen, dass auch in den nächsten Tagen heiße Luft aus der Sahara das Wetter bestimmen wird.

Allmählich beeinflusst die Hitze – ganz abgesehen von der gesundheitlichen Belastung, die insbesondere ältere Menschen trifft – auch die Infrastruktur. So wird in manchen Teilen Ostwestfalens bereits das Trinkwasser knapp. Dort dürfen die Einwohner nicht mehr die Gärten wässern oder Swimmingpools füllen. Vor allem Bäume am Straßenrand in den durch die Versiegelung noch heißeren Innenstädten leiden unter Wassermangel. Die Bürger Nürnbergs wurden nun bereits dazu aufgerufen, sie zu gießen.

Am Wochenende wird es erneut heiß in Bayern und der Region

Am Freitag ließ sich die Hitze in manchen Teilen Deutschlands noch verhältnismäßig gut aushalten. In Schwaben blieben die Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke. Am Wochenende ist es nun wieder richtig heiß.

Doch am Sonntag erreicht die Hitzewelle im Freistaat dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge vorerst ihren letzten Höhepunkt. Die Thermometerwerte sollen dann tagsüber auf 39 Grad steigen, wie der DWD am Samstag mitteilte. "Die gefühlte Temperatur liegt in München bei 35 und in Kitzingen bei 37 Grad", sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag. Die Hitzebelastung sei im Süden und in Städten etwas stärker.

In der neuen Woche können Hitzegeplagte dem DWD zufolge dann aufatmen. "Ab Montag kommt eine Kaltfront - und die gefühlten Temperaturen gehen zurück", so der Experte. Schauer und Gewitter sorgen zunächst in Franken und dann in ganz Bayern für ein Ende der Gluthitze. Der Sommer ist damit noch nicht vorbei, aber Temperaturen weit über 30 Grad seien zunächst nur noch vereinzelt zu erwarten.

Da hilft nur Abkühlung: Die Hitzewelle geht noch bis Sonntag weiter. Bild: Patrick Seeger, dpa

Deutscher Wetterdienst warnt vor starker UV-Strahlung

Vor besonders starker UV-Strahlung hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag gewarnt. Die am Morgen aktualisierte Warnung galt für fast ganz Deutschland. Nur ein schmaler Küstenstreifen an Nord- und Ostsee sowie Schleswig-Holstein waren nicht betroffen.

UV-Strahlung erhöht das Risiko von Hautkrebs: "Jedes Zuviel an UV-Bestrahlung, das heißt jede Hautrötung und jeder Sonnenbrand, können die Zellstruktur der Haut verändern", erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. "Je häufiger diese Schädigungen passieren, desto höher ist das Risiko, dass in einem späteren Lebensalter Hautkrebs entsteht."

Gefahr für Waldbrand in Bayern steigt

Zugleich steigt in ganz Bayern die Waldbrandgefahr. Forstministerin Michaela Kaniber warnt dringend vor Grillen, Rauchen oder offenem Feuer in Waldnähe. Der ADAC wiederum verweist auf die Gefahr von gefährlichen Rissen und Abplatzungen auf den Straßen, die durch die Hitze entstehen. Vor allem für Motorradfahrer kann das lebensgefährlich werden. Auch Autofahrern empfiehlt der Automobilklub dringend: „Zur Sicherheit runter vom Gas“.

Welche Gewalt die hohen Temperaturen ausüben können, zeigt sich an der bekannten Schmalspurbahn „Molli“ an der Ostsee. Dort hat die Hitze die Gleise zum Teil völlig verbogen. Der Bahnverkehr musste eingestellt werden.

Auch europäische Nachbarn stöhnen unter der Hitze. Frankreich befürchtet wieder tausende von Toten wie im Sommer 2003. Und in der katalanischen Provinz Tarragona ist ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Schon 4000 Hektar sind niedergebrannt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen