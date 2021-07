Abtrainieren oder nicht? Wie Dialekt die Karriere beeinflusst

Menschen, die in Politik und Wirtschaft Karriere machen wollen, trainieren sich teilweise ihren Dialekt ab. Muss das sein? Zu Besuch bei einer Sprechtrainerin.

A ist nicht gleich A. Zumindest, wenn es nach der Sprechtrainerin Monika Klinger geht. Das niederbayerische A zum Beispiel klingt relativ dunkel, ein bisschen auf dem Weg zum O. Wenn eine Niederbayerin oder ein Niederbayer Hochdeutsch sprechen will, ist es nicht damit getan, sich das rollende R abzugewöhnen. Der Klang der Sprache muss sich insgesamt verändern. Das A zu trainieren sei relativ einfach, erklärt Klinger. Sie lässt den Unterkiefer nach unten sacken, zeigt die richtige Mundhaltung. Für das hellere hochdeutsche A braucht es mehr Raum, eine entspannte Kieferhaltung.

Wenn es um tiefsten niederbayerischen Dialekt geht, kommt schnell die Rede auf Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Schon hier im Freistaat, erzählte er jüngst im Interview mit unserer Redaktion, machen sich die Leute wegen seines Dialekts und seiner ländlichen Herkunft über ihn lustig. „Wenn man das bei anderen Bevölkerungsgruppen machen würde, würde man als Rassist hingestellt“, sagte er. Wie soll das erst in Berlin werden, sollte er in den Bundestag einziehen?

Menschen mit Dialekt wird weniger Kompetenz zugeschrieben

Dabei hat es Aiwanger vergleichsweise einfach. Er hat bereits einen Namen in der Politik, der Dialekt gehört zu seinem Image. Andere Menschen in Politik und Wirtschaft haben das Gefühl, sie müssen der Karriere zuliebe Hochdeutsch lernen. Dafür gehen sie zu Sprechtrainern wie Monika Klinger.

Jeder Dialekt hat seine Eigenheiten. Wie der Niederbayer das A, muss der Allgäuer zum Beispiel ein weiches Ch lernen. Es wird weiter vorne gebildet, die Zunge muss sich wölben. Als Übung lässt Klinger ihre Klientinnen und Klienten die Zungenspitze gegen die unteren Zähne drücken und den Rest der Zunge aus dem Mund strecken. Sie macht es vor. „Das sorgt immer für Gelächter“, sagt sie und muss selbst lachen. Im Gespräch auf ihrem Balkon im olympischen Dorf in München entsteht schnell eine entspannte Atmosphäre. Die braucht es wahrscheinlich auch, wenn Menschen sich an neuen Lauten ausprobieren. Die Stellung der Zunge, die der Zähne. Haben ihre Klientinnen und Klienten gelernt, Vokale und Konsonanten mechanisch im Mund zu formen, setzen sie diese dann zu Worten zusammen. „Das muss man natürlich trainieren“, sagt Klinger. Es brauche hunderte Wiederholungen.

Wie grüßt man eigentlich in Deutschland? 1 / 11 Zurück Vorwärts Grüß Gott: Begrüßung, seltener auch ein Abschiedsgruß im oberdeutschen Sprachraum, insbesondere in katholisch geprägten Ländern. Der Gruß ist die häufigste Grußform in Teilen Süddeutschlands, Österreichs und Südtirols. Vor allem in ehemaligen Missionsgebieten der irischen Mönche ist diese Grußform verbreitet.

Pfiat' di: Dies ist ein analoger Abschiedsgruß zu Grüß Gott. Pfiat’ di God (behüte dich Gott) wir oftmals verkürzt zu Pfiat’ Di. Ein Allgäuer ließ sich 2011 die Grußformel vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt mit Sitz in Alicante schützen. Allerdings sind nur Kleidung und Druckerzeugnisse aller Art geschützt.

Servus: Servus ist ein traditioneller, freundschaftlicher Gruß in großen Teilen Mitteleuropas. Er ist von Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Süd- und Mittelhessen, Franken und in ganz Österreich sowie Südtirol bis nach Osteuropa gebräuchlich. Er kommt aus dem Lateinischen (servus, lat: „der Sklave“, „der Knecht“) und bedeutet in Kurzform „Ich bin Dein Diener“ oder „zu Diensten“.

Gude: Gude ist eine universelle Grußformel, die in mittelhessischer, südhessischer, rheinhessischer und Westerwälder Mundart genauso Verwendung findet wie im Moselfränkischen. Gude ist eine Dialekt-Kurzform für „Guten [Tag]“

Moin: Linguisten nehmen an, dass Moin dem Angeredeten sprachökonomisch „einen Guten“ (= moien) wünscht, was erklären würde, dass Moin zu jeder Tageszeit gebraucht wird. Die Grußformel, die sich seit den 70er Jahren vom Norden über ganz Deutschland ausgebreitet hat, kommt vom friesischen: moi „schön“

Petri Heil: Die traditionelle Grußformel der Fischer und Angler besteht aus dem lateinischen Genitiv des Namens Petrus und dem Wunsch „Heil!“

Halali: Der Jägergruß kommt vom dem französischen "ha là li" also "ha, da liegt er (der Hirsch)". Halali ist sowohl Gruß und Jagdruf aus der Jägersprache.

Adieu: Adieu (auch Ade, Adjö, Ädi) ist ein französischer Abschiedsgruß, der in Frankreich und in den meisten Regionen der Schweiz sowie vereinzelt in Süddeutschland und Österreich benutzt wird. Auch Tschüs hat seinen etymologischen Ursprung im Adieu.

Ade: Im alemannischen und schwäbischen Mundartbereich kommt diese Grußformel häufig vor. Im schwäbischen Raum ist auch die abgewandelte Form „adet“ gebräuchlich. In Württemberg wird meist von älteren Menschen der Abschiedsgruß ada oder adele verwendet. Im fränkischen Raum ist Ade ebenfalls noch in allen Generationen als alltäglicher Abschiedsgruß etabliert, wird aber zunehmend vom norddeutschen Tschüss verdrängt. Besonders im oberfränkischen Raum wird, wie dort bei vielen Worten üblich, oft die verkleinerte Form Adela verwendet.

Tschüs: Tschüs hat sich in Norddeutschland langsam aus dem bis in die 1940er-Jahre üblichen atschüs entwickelt und findet sich inzwischen zunehmend auch im hochdeutschen (oberdeutschen) Sprachraum. Besonders im Ostseeraum wird auch die Form tschüssing verwendet; im Rheinland ist auch die Form tschö, in Schleswig-Holstein die Variante tüüs verbreitet und in weiten Teilen Ostdeutschlands auch tschüssi. Norddeutschland, insbesondere Hamburg und Bremen, hatte seit der Hansezeit intensive Handelskontakte mit den Niederlanden, Portugal und Spanien. Deshalb könnte das Wort Tschüs ursprünglich aus dem Spanischen (adiós)oder dem Portugiesischem (adeus) abstammen.

Ciao: Im Deutschen ist, außer in der Deutschschweiz, die Verwendung nur als Abschiedsgruß üblich, nicht aber als Begrüßung, während in Italien der Gruß in beiden Situationen verwendet wird. Das Wort entstand aus dem venezianischen s-ciàvo, im italienischen "schiavo" „Sklave“, verkürzt von servo suo, sono vostro schiavo!, „Ich bin Ihr Diener!“, „Stets zu Diensten!“

Die Idee „Erfolgreicher mit Hochdeutsch“ lässt sich zum Teil tatsächlich wissenschaftlich belegen. Melanie Steffens ist Professorin für Psychologie an der Universität Koblenz-Landau. Sie hat in Versuchen festgestellt, dass Menschen mit Dialekt weniger Kompetenz zugeschrieben wird. Dafür wirken sie sympathischer als die Menschen ohne Dialekt. „Der Eindruck der Probanden war: Das sind nette Menschen, aber nicht unbedingt geeignet für Führungspositionen“, sagt Steffens. Allerdings gibt es laut der Wissenschaftlerin Einschränkungen: Die regionale Herkunft ist für diesen Kompetenzverlust entscheidend. Bairisch etwa wirkte kompetenter auf die Probandinnen und Probanden als andere Dialekte.

Dass Bairisch ein beliebter Dialekt ist, bestätigt Sprechtrainerin Klinger. Sogar der beliebteste deutsche Dialekt. Berlinerisch hörten ebenfalls viele gerne. Schwäbisch dagegen sei sehr unbeliebt, genauso Sächsisch. Diese Wertungen der einzelnen Dialekte kennt auch der Sprachwissenschaftler Alfred Wildfeuer. Der Professor lehrt an der Universität Augsburg unter anderem zu Dialekten. Altbayern seien tendenziell zufriedener und glücklicher mit ihrem Dialekt als Schwaben und Franken. „Was natürlich Schmarrn ist, alle sind gleich wertvoll“, sagt Wildfeuer.

Dialektforscher: Sprachtrainings vernichten "kulturellen Reichtum der Regionen"

Von Sprachtrainings, die Dialekte abtrainieren wollen, hält er rein gar nichts. Denn sie vernichteten eine Form von Mehrsprachigkeit, die zum „kulturellen Reichtum der Regionen“ beitrage. In seinen Augen ist in Deutschland eine Form von „Sprachideologie“ verbreitet, die Dialektsprechen mit geringerem Bildungsniveau in Verbindung bringt. „Manche denken, dass es nur die Standardsprache als einzig korrekte Ausdrucksform gibt und alles andere defizitäre Abweichungen davon sind“, sagt er. Das stört den Sprachwissenschaftler, denn Dialekte seien wichtige Bestandteile regionaler Identitäten. Und sollten daher, seiner Meinung nach, niemandem abtrainiert werden.

Sprechtrainerin Klinger bezeichnet sich selbst als Dialektliebhaberin. Mitten im Redefluss kann sie vom Hochdeutschen ins Fränkische wechseln. Da die Fränkin seit Jahrzehnten in München wohnt, hat sie sich inzwischen auch das Oberbayerische angewöhnt. Dialekt, erzählt sie, löst direkt ein warmes Gefühl bei ihr aus. Wenn ein Klient sich den Dialekt für die Arbeit abtrainieren will, versteht sie das zwar, bittet ihn aber darum, ihn zu Hause beizubehalten. „Wobei der Trend heute auch eher dahin geht, deutsche Hochsprache mit regionaler Einfärbung zu sprechen“, sagt Klinger.

Welche Dialekte es in Deutschland gibt 1 / 5 Zurück Vorwärts Als Dialekt (abgeleitet vom griechischen Wort dialegomai = mit jemandem reden) wird die von einer Sprache abweichende regionale Mundart bezeichnet. In Deutschland sprechen nach Schätzungen 20 bis 25 Prozent einen Dialekt.

Oberdeutsche Dialekte in Baden-Württemberg, Bayern und angrenzenden Gebieten (dazu gehören Schwäbisch, Bairisch und Fränkisch)

Mitteldeutsche Dialekte etwa im Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen (unter anderem Mosel- und Rheinfränkisch, Ripuarisch (Kölsch), Thüringisch und Sächsisch)

Niederdeutsche Dialekte etwa nördlich der Linie Köln-Frankfurt/Oder (zum Beispiel Niederfränkisch, Ostfälisch und Märkisch)

Niederdeutsch ist eine Regionalsprache mit eigenen Dialekten wie Ostfriesenplatt. Sorbisch in der Lausitz und das an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste gesprochene Friesisch sind in Deutschland noch erhaltene Minderheitensprachen. dpa

Die grammatikalischen Strukturen und Eigenheiten aus ihren Dialekten wollen Menschen aus Wirtschaft oder Politik normalerweise loswerden. Der regionale Einschlag darf inzwischen aber ruhig zu hören sein. „Hochdeutsch ist sehr unpersönlich“, erklärt sie. „In dem Moment, in dem jemand begeistern will, und das müssen Politiker, wird es schwierig in einem fremden Sprachgebiet.“ Daher sei es sicherer und wirke authentischer, bei seinem regionalen Akzent zu bleiben.

Die Einstellung zum Dialekt hat sich gewandelt

Insgesamt wird Dialekt heutzutage anders behandelt als noch vor einigen Jahrzehnten. Während früher Kinder teilweise in der Schule Hochdeutsch sprechen mussten, wird der Dialekt jetzt gefördert. „An den neueren Lehrplänen sieht man klar, dass da schon ein Wandel stattgefunden hat, dass man den Dialekten mehr Raum gibt“, sagt Sprachwissenschaftler Wildfeuer.

Gerade bei Politikerinnen und Politikern empfiehlt Klinger eher ein Stimmtraining, damit die Stimme angenehm und selbstbewusst klinge. „Frau Baerbock bräuchte ein Stimmtraining, die hat eine Stimme, die ist einfach messerscharf und unangenehm“, nennt sie ein Beispiel. An der Stimme lasse sich viel ändern. Was Dialekte angeht, ist für Klinger die Devise: Man sollte am besten sowohl das Hochdeutsche als auch seinen Dialekt beherrschen. „Dann kann ich beides verwenden, je nachdem, in welchem sozialen Kontext ich mich bewege.“ So bleibt es in der persönlichen Abwägung, welches A gerade angemessen ist.

