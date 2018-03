vor 55 Min.

Sprengstoff-Chemikalien in Obdachlosenheim entdeckt Bayern

Nach der Zwangsräumung einer Obdachlosenunterkunft in Schweinfurt wurden Chemikalien zur Sprengstoff-Herstellung gefunden. Vier Verdächtige wurden festgenommen.

In einer Obdachlosenunterkunft in Schweinfurt hat die Polizei Chemikalien entdeckt, aus denen Sprengstoff hergestellt werden kann. Drei Männer und eine Frau seien im Zuge der Ermittlungen am Montag festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Gegen sie werde wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz ermittelt. Die Beamten waren wegen einer Zwangsräumung in der Unterkunft, als sie die Stoffe entdeckten. Details waren zunächst unklar. (dpa/lby)

Nach dem Fund von Chemikalien müssen mehrere Wohnungen im Bereich der #Euerbacher Str. 23 in #Schweinfurt geräumt werden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Der Sperrbereich beträgt aktuell rund 200 Meter. Weitere Informationen folgen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. pic.twitter.com/ZDWwhiBDGi — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 26. März 2018

