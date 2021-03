vor 21 Min.

Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl in Masken-Affäre

In der Maskenaffäre ist Haftbefehl erlassen worden.

Seit einem Monat werden immer neue Fälle in der Masken-Affäre öffentlich. Nun muss ein erster Beschuldigter in Untersuchungshaft.

In der Masken-Affäre hat das Oberlandesgericht München auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen. In einer kurzen Erklärung heißt es, das sei "im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Schutzmasken" geschehen. Es lägen gegen den Beschuldigten ein dringender Tatverdacht vor und ein Haftgrund. Haftgründe sind zum Beispiel Flucht- oder Verdunklungsgefahr. Bisher war in der Masken-Affäre immer nur von einem Anfangsverdacht die Rede.

Man habe das Verfahren wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern in Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken eingeleitet. Gegen wen der Haftbefehl erlassen worden ist, was zunächst nicht klar. Die Generalstaatsanwaltschaft veranlasste nach eigenen Angaben vermögenssichernde Maßnahmen in größerem Umfang, das bedeutet, sie hat Vermögenswerte und/oder Geld sichergestellt beziehungsweise Konten gesperrt. (schsa/hogs)

