Staatstheater könnte Augsburg um rund 15 Millionen entlasten Bayern

Markus Söder kündigte bei seiner Regierungserklärung an, dass Augsburg ein Staatstheater bekommt.

In seiner Regierungserklärung spricht Ministerpräsident Markus Söder die Einrichtung eines Staatstheaters in Augsburg an. Noch sind aber viele Fragen offen.

Von Stefan Krog

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Mittwoch in seiner Regierungserklärung angekündigt, dass der Freistaat ein Staatstheater in Augsburg einrichten könnte. Auf Einzelheiten ging er nicht ein. Vom Kunstministerium und der Stadt Augsburg gab es bis zum frühen Nachmittag noch keine Details.

Was bedeutet das Staatstheater für Augsburg?

Allerdings könnte die Einrichtung eines Staatstheaters bedeuten, dass der Freistaat den Betrieb des Stadttheaters übernimmt. Momentan teilen sich Stadt Augsburg und Freistaat den jährlichen Betriebskostenzuschuss fürs Theater von etwa 25 Millionen Euro auf. Der Freistaat bezahlt etwa ein Drittel, die Stadt den Rest. Sollte der Freistaat das Haus komplett übernehmen, könnte das die Stadt im günstigsten Fall um rund 15 Millionen Euro Zuschusszahlung jährlich erleichtern.

Zuletzt hatte WSA-Stadtrat Peter Grab und die Freien Wähler Augsburg-Land immer wieder eine Umwandlung des Stadt- in ein Staatstheater gefordert. Ein Antrag der Freien Wähler, der die Prüfung einer Umwandlung zum Inhalt hatte, fiel trotz Unterstützung von SPD und Grünen durch. Die CSU wollte das Thema damals aufschieben, bis die Theatersanierung sich dem Ende zuneigt. Die Sanierung des Theaters wird vom Freistaat mit 105 Millionen Euro unterstützt (bei 184 Millionen Euro Gesamtkosten). Nun ist Söder dem zuvorgekommen.

Freistaat unterstützt Augsburg schon mit Staatsbibliothek und Uni-Klinik

2013 hatte der Freistaat in Augsburg auch die Staatsbibliothek übernommen. Der Betrieb der Einrichtung an der Schaezlerstraße hatte die Stadt zuletzt 900.000 Euro jährlich gekostet. Mit der Übernahme durch den Freistaat war auch der Weg frei für die Erweiterung des Gebäudes.

Größter Brocken beim Thema staatliche Übernahmen ist aber das Klinikum, das 2019 zur Uni-Klinik wird und somit in staatliche Trägerschaft übergeht. Die Stadt und der Landkreis stöhnten in den vergangenen Jahrzehnten unter hohen Defiziten, die in den vergangenen Jahren reduziert wurden. Allerdings löste dies beim Personal aufgrund steigender Arbeitsverdichtung teils Unruhe aus.

Die Staatsregierung forderte zudem ein „wirtschaftliches Sanierungskonzept“. Zudem mussten weitere Forderungen des Freistaats erfüllt werden: Die Schulden aus der Vergangenheit, vor allem für Investitionen, werden Ende 2018 voraussichtlich bei 98,8 Millionen Euro liegen und müssen von Stadt und Landkreis abgestottert werden. Dafür laufen langfristige Darlehen - das Erbe der Vergangenheit wird also noch etliche Jahre in den Haushalten aufschlagen.

Eine weitere Forderung des Freistaats: Die laufende Generalsanierung muss fortgesetzt werden. Für die Schritte ab Ende 2018 (unter anderem die Sanierung der Bettentürme im Hochhaus) zahlen sie 60 Millionen Euro (über zehn Jahre, etwa sechs Millionen Euro jährlich) zuzüglich Baupreissteigerungen.

