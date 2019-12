vor 20 Min.

Stammstrecke München: Störungen nach Sperrung zwischen Isartor und Ostbahnhof

Die Sperrung der Stammstrecke der Münchner S-Bahn nach einem Notarzteinsatz ist aufgehoben. Pendler müssen sich aber weiter auf Beeinträchtigungen einstellen.

Zuerst die gute Nachricht für alle München-Pendler: Die Stammstrecke der Münchner S-Bahn, die am frühen Montagmorgen nach einem Norarzteinsatz am Rosenheimer Platz zunächst gesperrt war, ist wieder frei. Die Bahn hob die Sperrung zwischen den S-Bahn-Halten Isartor und München-Ost kurz vor 7 Uhr auf.

S-Bahn München: Pendler müssen nach Sperrung weiter mit Ausfällen rechnen

Allerdings kann es im Verlauf des Vormittags weiter zu Beeinträchtigungen kommen. So meldet die Bahn, dass wegen abweichender Linienführung früher enden oder entfallen. Grund für die neuerliche Störung ist eine technische Störung an einer Weiche in Giesing. Ob die technischen Probleme mit dem Notarzteinsatz vom frühen Morgen zusammenhängen, ist aktuell nicht bekannt.

Betroffen von den Störungen sind folgende S-Bahn-Linien:

S 1: München Ost - München Hbf - Freising / Flughafen

Ost - Hbf - / Flughafen S 2: Erding - München Hbf - Dachau - Petershausen / Altomünster

- Hbf - - / Altomünster S 3: Mammendorf - München Hbf - Holzkirchen

- Hbf - S 4: Geltendorf - München Hbf - Trudering (- Ebersberg )

- Hbf - (- ) S 6: Tutzing - München Hbf - Ebersberg

- Hbf - S 7: Wolfratshausen - München Hbf - Kreuzstraße

- Hbf - Kreuzstraße S 8: Herrsching - München Hbf - Flughafen

- Hbf - Flughafen S 20: München Pasing - Höllriegelskreuth

- Höllriegelskreuth S1/S8: Alle Züge Richtung Flughafen

Alle Züge Richtung Flughafen S1-S8: Alle Züge auf der Stammstrecke ( München Ost - Pasing )

Weichenstörung in München: MVG akzeptiert für die Dauer der Störung auch S-Bahn-Tickets

Demnach verkehrt die S1 ab Gleis 27-36 ohne Halt an der Hackerbrücke. Die S3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße enden und beginnen in Giesing. Die S-Bahnen der Linien S3 in bzw. aus Richtung Mammendorf und S7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden in München Ost.

Die Bahn empfiehlt, bei Fahrten nach Giesing die U2 zu nehmen, nach Neuperlach Süd die U5. Die DB-Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch von der MVG akzeptiert.

Ausfälle bei S2 und S3: Münchner S-Bahn-Netz nach Notarzteinsatz weiter gestört

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 2 München Ost - Erding sowie S 3 Maisach - Deisenhofen entfallen. Alle anderen Linien verkehren ohne Einschränkungen. (dfl)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen