Stammstrecke in München am Wochenende gesperrt: So fährt der Ersatzverkehr

Die S-Bahn-Stammstrecke in München ist an diesem Wochenende gesperrt. Hier gibt es die Infos rund um Sperrung und Ersatzverkehr.

Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel in München müssen sich an diesem Wochenende auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die S-Bahn-Stammstrecke ist von Freitag bis Montag auf verschiedenen Teilstrecken gesperrt.

Wann ist die S-Bahn-Strecke gesperrt? Warum ist die S-Bahn-Stammstrecke in München gesperrt? Wo fährt ein Schienenersatzverkehr? Und welche Haltestellen sind in München betroffen? In diesem Artikel haben wir die Informationen für Sie zusammengestelllt.

Warum ist die S-Bahn-Stammstrecke in München gesperrt?

Eine zweite S-Bahn-Stammstrecke soll in München den Verkehr durch die Innenstadt entlasten. Um eine zweite Strecke einzurichten, laufen derzeit großräumige Bauarbeiten am Liniennetz der Münchner S-Bahn. An diesem Wochenende werden Kabel- und Brückenarbeiten gemacht sowie Arbeiten an der Oberleitung für die zweite Stammstrecke zwischen Laim und Donnersbergerbrücke.

Wann ist die S-Bahn-Stammstrecke in München aktuell gesperrt?

Die Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke wurde für das Wochenende von Freitag, 20. August, bis Montag, 23. August, angesetzt. Allerdings gelten für die verschiedenen S-Bahn-Linien sehr unterschiedliche Fahrpläne.

Weitere Termine für Arbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke sind:

28. August bis 31. August - zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing / Moosach / Allach

und / / 31. August bis 2. September - zwischen Ostbahnhof und Pasing

und 4. September bis 6. September - zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing / Moosach / Allach

und / / 7. September bis 9. September - zwischen Ostbahnhof und Pasing

Welche S-Bahn-Linien und welche Haltestellen sind gesperrt?

Schon ab Freitagabend steht zwischen den Haltestellen Laim und Hackerbrücke nur ein Gleis zur Verfügung. Nur die Züge der Linien S6 und S7 sind normal auf der Stammstrecke unterwegs. Zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof verkehrt auch die S8. Alle anderen Linien enden vorzeitig, werden umgeleitet oder halten nicht an jeder Station.

In den Nächten auf Sonntag und Montag finden weitere Arbeiten statt. Diese werden jeweils am späten Abend ab 22.40 Uhr beginnen und bis in den Morgen um 4.40 Uhr andauern. Die S 7 fährt als einzige Linie planmäßig. Auf allen anderen Linien werden die S-Bahnen bestimmte Haltestellen nicht anfahren, andere Strecken abfahren oder ganz ausfallen. Auch der Regional- und Fernverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof wird von den Bauarbeiten betroffen sein. In diesen Fällen wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke eingerichtet.

S-Bahn-Strecke zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing: Wo fährt der Schienenersatzverkehr?

Betroffen ist die gesamte S-Bahn-Strecke mit diesem Verlauf: Donnersbergerbrücke - Hackerbrücke - Hauptbahnhof - Karlsplatz - Marienplatz / Odeonsplatz - Isartor - Rosenheimer Platz - Ostbahnhof.

Zwischen dem Bahnhof Pasing und dem S-Bahn-Halt Donnersbergerbrücke wird es in den Nächten auf Sonntag und Montag zwischen 22.40 Uhr und 4.40 Uhr einen Schienenersatzverkehr im 10-Minuten-Takt, beziehungsweise im 20-Minuten-Takt geben. Er passiert dabei in beiden Richtungen diese Haltestellen: Pasing - Laim - Hirschgarten - Donnersbergerbrücke

Laut dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) fahren die S-Bahn-Linien während der Sperrung so:

Von Westen:

S1: Beginn und Ende in Moosach , ab dort Schienenersatzverkehr bis Donnersbergerbrücke , dann S7 oder S8 nutzen

, ab dort bis , dann S7 oder S8 nutzen S2: Beginn und Ende in Allach , ab dort Schienenersatzverkehr bis Donnersbergerbrücke , dann S7 oder S8 nutzen

, ab dort bis , dann S7 oder S8 nutzen S3: Beginn und Ende in Pasing , ab dort Schienenersatzverkehr bis Donnersbergerbrücke , dann S7 oder S8 nutzen

, ab dort bis , dann S7 oder S8 nutzen S4: Beginn und Ende in Pasing

S6: Beginn und Ende in Pasing , ab dort Schienenersatzverkehr bis Donnersbergerbrücke , dann Weiterfahrt mit S6

, ab dort bis , dann Weiterfahrt mit S6 S7: Diese Linie fährt als einzige planmäßig ohne Einschränkungen.

S8: fährt bis Pasing , dann Schienenersatzverkehr bis Donnersbergerbrücke , dann Weiterfahrt mit S6 oder S7 möglich

Von Osten:

S2: Beginn und Ende am Ostbahnhof , dann Weiterfahrt mit S6 oder S7

, dann Weiterfahrt mit S6 oder S7 S3: Beginn und Ende am Ostbahnhof , dann Weiterfahrt mit S6 oder S7

, dann Weiterfahrt mit S6 oder S7 S4: fällt zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke aus, S6 oder S7 empfohlen

und aus, S6 oder S7 empfohlen S6: Beginn und Ende an der Donnersbergerbrücke , ab dort Schienenersatzverkehr bis Pasing , dann Weiterfahrt mit S6

, ab dort bis , dann Weiterfahrt mit S6 S7: Diese Linie fährt als einzige planmäßig ohne Einschränkungen.

S8: fährt bis Hackerbrücke , dann S6 oder S7 bis Donnersbergerbrücke möglich, dann Schienenersatzverkehr bis Pasing

Ersatzverkehr: Bus ersetzt S-Bahn während Stammstreckensperrung in München

Während der Sperrung ersetzen Busse die S-Bahnen in München. Der Schienenersatzverkehr fährt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke entlang und passiert dabei Laim und Hirschgarten. Gelbe Wegweiser zeigen, wo es zu den Bus-Haltestellen geht.

