Stammstrecke ist am Wochenende gesperrt Bayern

Wegen Bauarbeiten ist am Wochenende die Stammstrecke zwischen Pasing und Hackerbrücke gesperrt. Was Fahrgäste in München beachten müssen.

Wer am Wochenende in München unterwegs ist, muss Geduld mitbringen: Von Freitag ab circa 20.40 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die Stammstrecke zwischen Pasing und Hackerbrücke gesperrt. Als Ersatz für die S-Bahnen verkehren Busse. Als einzige S-Bahn fährt die S6 durch den Tunnel. Sie beginnt und endet an der Hackerbrücke. Die anderen S-Bahnen beginnen und enden in Pasing, am Haupt- oder Ostbahnhof.

Hier ein Überblick über die Fahrplanänderungen

Die S1 und S2 fahren im 30-Minuten-Takt ohne Halt an den Stammstrecken-Stationen zum Hauptbahnhof. Auf der Strecke Altomünster-Dachau fahren die Züge stündlich.

fahren im 30-Minuten-Takt ohne Halt an den Stammstrecken-Stationen zum Hauptbahnhof. Auf der Strecke Altomünster-Dachau fahren die Züge stündlich. Die S3 West und S4 West beginnen und enden in Pasing. Die S3 Ost und S4 Ost beginnen und enden am Ostbahnhof.

beginnen und enden in Pasing. Die beginnen und enden am Ostbahnhof. Die S6 fährt im 20-Minuten-Takt von/bis Hackerbrücke als einzige Linie durch den Tunnel.

fährt im 20-Minuten-Takt von/bis Hackerbrücke als einzige Linie durch den Tunnel. Im 30-Minuten-Takt fährt die S7 West bis zum Heimeranplatz. Sie hält allerdings nicht am Harras. Die S7 Ost beginnt und endet am Ostbahnhof.

bis zum Heimeranplatz. Sie hält allerdings nicht am Harras. Die beginnt und endet am Ostbahnhof. Die Linie S8 fährt ab Pasing über den Südring ohne Halt bis zum Ostbahnhof. Dort fährt sie ohne Halt am Leichtenbergring weiter bis zum Flughafen. Das gleiche gilt für die Gegenrichtung.

Die Ersatzbusse fahren im gesperrten Abschnitt zwischen Pasing und Hackerbrücke tagsüber im 10- und in den Nachtstunden im 15-Minuten-Takt. Sie halten an den Stationen für den Schienenersatzverkehr. Die komplette Fahrtzeit der Busse auf der Strecke beträgt laut Deutscher Bahn (DB) knapp 20 Minuten.

Das Schnellbahnnetz während der Bauarbeiten können Sie hier sehen.

Eine Übersicht zu den Fahrplänen und Hinweise zu den Bushaltestellen gibt es hier.

Fern- und Regionalverkehr von Sperre nicht betroffen

Nicht betroffen von der Stammstreckensperrung sind die Züge des Fern- und Regionalverkehrs. Wer den Münchner Hauptbahnhof schneller erreichen möchte, kann laut DB ab Pasing, Dachau oder Ostbahnhof mit den Regionalzügen fahren. Fahrgäste können als Ersatz für die S-Bahnen auch auf die U-Bahnen und Straßenbahnen ausweichen. Die Tramlinie 19 fährt zwischen Hauptbahnhof und Pasing am Samstag tagsüber im 5-Minuten-Takt.

Das ist der Grund für die Streckensperrung

Der Grund für die Streckensperrung sind mehrere Bauarbeiten: Über das Wochenende wird der Arnulfsteg an der Donnersbergerbrücke in Richtung Gleisvorfeld bis zum ersten Brückenpfeiler geschoben. Gleichzeitig finden Vorbereitungsarbeiten für die zweite Stammstrecke statt: Das Gebäude am östlichen Ende des Bahnsteigs am Laim wird abgebrochen. Zudem wird die Deutsche Bahn die Gleise zwischen Laim und Pasing erneuern und einige Sanierungsarbeiten durchführen - zum Beispiel am Tunnelbauwerk zwischen der Donnersbergerbrücke und Heimeranplatz.

Im Oktober kommt es wieder zu Einschränkungen auf der Stammstrecke

Im Oktober müssen sich Fahrgäste dann wieder auf Einschränkungen auf der Stammstrecke einstellen: Am Wochenende vom 19. und 22. Oktober ist die Strecke zwischen Pasing und Ostbahnhof komplett gesperrt. An den Wochenenden vom 12. bis 15. sowie 26. bis 29. Oktober wird die Stammstrecke teilweise gesperrt. (ring)

