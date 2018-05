vor 25 Min.

Stammstrecke wird am Wochenende wegen Wartungsarbeiten gesperrt Bayern

Bis noch Montagmorgen fährt keine S-Bahn auf der Stammstrecke durch München. So kommen Fahrgäste mit etwas Geduld trotzdem ans Ziel.

Zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren pro Stunde bis zu 30 S-Bahnen, um die Menschen durch München zu bringen. An diesem Wochenende lag der Verkehr aber still: Seit Freitagabend, 11. Mai, bis noch Montagmorgen, 14. Mai, ist die Stammstrecke wegen Wartungsarbeiten gesperrt.

Warum ist die Stammstrecke gesperrt? Und mit welchen Alternativen können Fahrgäste am Wochenende durch München kommen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie lange dauert die Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München?

Schon im Oktober fuhren ein Wochenende lang keine S-Bahnen über die Stammstrecke zwischen München-Pasing, Hauptbahnhof und Ostbahnhof. Die jetzige Sperrung hat dieselben Ausmaße: Sie dauert von Freitagabend um etwa 22.40 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr – und damit rund 54 Stunden.

Warum ist die Stammstrecke gesperrt?

An zwei Wochenenden im Jahr gebündelt verrichtet die Deutsche Bahn anfallende Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Stammstrecke. Die Arbeiten wurden extra an einem Wochenende gebündelt, weil sonst 42 einzelne Sperrungen nötig geworden wären, was eine stärkere Belastung für die Fahrgäste dargestellt hätte.

Bei der aktuellen Sperrung werden an den Tunnelstationen unter anderem die Bahnsteigkanten saniert und die Stromversorgung erneuert. Außerhalb des Tunnels werden in mehreren Abschnitten Schienen oder Oberleitungen instand gesetzt. Außerdem nutzt die Bahn die Sperrung für Vorbereitungsarbeiten an der zweiten S-Bahn-Stammstrecke.

Wie ein Bahnsprecher am Sonntag mitteilte, verlief alles nach Plan. Bis zum Montagmorgen um 5.00 Uhr sollte die viel befahrene Strecke noch gesperrt bleiben, danach sollen die Vorortbahnen wieder planmäßig fahren. Laut Bahn waren am Wochenende 550 Arbeiter und 15 Arbeitszüge bei Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten im Einsatz.

Welchen Ersatz gibt es für die ausfallenden S-Bahnen in München?

Im Außenbereich fahren die S-Bahnen. Zwischen Pasing und Ostbahnhof können Fahrgäste als Alternativen Regionalbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Ersatzbusse nutzen. Hier mehr Informationen dazu:

Regionalbahnen: Die Regionalbahnen zwischen Pasing, Hauptbahnhof und Ostbahnhof fahren tagsüber unverändert mehrmals stündlich. Züge des Fern- und Regionalverkehrs sind von der Vollsperrung nicht betroffen. Die S-Bahn-Fahrkarten gelten auch hier. Wer zum Beispiel mit einer Regionalbahn von Augsburg zum Münchner Hauptbahnhof fährt, ist daher von der Sperrung der Stammstrecke nicht betroffen. Die Züge halten aber nicht an den S-Bahn-Stationen.

U-Bahnen und Straßenbahnen: Auch U-Bahnen lassen sich als Alternative nutzen. Die U-Bahnlinie 5 und die Tramlinie 19 zwischen Hauptbahnhof und Pasing werden sogar verstärkt, sodass sie am Samstag tagsüber alle fünf Minuten zwischen Ostbahnhof und Innenstadt fährt.

Ersatzbusse: Die eigentlichen S-Bahn-Stationen auf der Stammstrecke werden von Ersatzbussen angefahren. Samstags gilt tagsüber ein Takt von fünf Minuten, ansonsten sind die Busse alle zehn bis 15 Minuten unterwegs. Zur S-Bahn-Strecke gibt es bei den Bussen nur zwei Abweichungen: Sie halten am Odeonsplatz statt am Marienplatz und fahren dementsprechend auch den Lenbachplatz anstelle des Karlplatzes an. Wegen einer Veranstaltung am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr entfällt der Halt am Odeonsplatz. Fahrgäste brauchen in den Bussen aber Geduld: Die Strecke von Pasing zum Hauptbahnhof dauert 50 Minuten – und damit eine halbe Stunde länger als mit den S-Bahnen.

Wie wirkt sich die Sperrung genau auf die einzelnen S-Bahn-Linien aus?

Allgemein gilt: Die S-Bahnen von außerhalb enden in Pasing oder am Ostbahnhof. In Ausnahmefällen fahren sie ohne Zwischenstopp zum Hauptbahnhof durch. Die Deutsche Bahn empfiehlt vom Ostbahnhof in die Innenstadt die verstärkte U-Bahn-Linie 5 oder die Ersatzbusse. Von Pasing in die Innenstadt bieten sich Regionalzüge oder die Busse an. Außerdem fährt hier die U6 ohne Zwischenhalte zum Hauptbahnhof.

Hier geben wir einen Überblick, wie sich die Sperrung laut Deutscher Bahn auf die einzelnen Linien auswirkt. Die Deutsche Bahn informiert unter diesem Link noch einmal über die Bushaltestellen. Eine grafische Übersicht über die Stammstreckensperrung gibt es auf der Infoseite der Deutschen Bahn.

S1 Freising / Flughafen – Hauptbahnhof: Die S1 fährt im 30-Minutentakt ohne Halt zwischen Moosach und Hauptbahnhof.

S2 Erding – Ostbahnhof: Die S2 pendelt während der Sperrung nur zwischen Erding und Ostbahnhof.

S2 Petershausen – Altomünster: Die S2 fährt alle 30 Minuten ohne Halt zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof. Freitagabend von 22.40 Uhr bis Samstagfrüh 4 Uhr fährt sie bereits ab Allach.

S2 Altomünster – Dachau: Die Strecke zwischen Altomünster und Dachau wird im Stundentakt gefahren.

S3 Holzkirchen - Ostbahnhof: Diese Linie startet und endet am Ostbahnhof.

S3 Mammendorf - Pasing: Mit der S-Bahn aus Mammendorf kommen Fahrgäste nur bis Pasing und zurück.

S4 Grafing Bf - Ostbahnhof: Bei den Bahnen aus Grafing endet die Fahrt am Ostbahnhof.

S4 Geltendorf - Pasing: Während der Sperrung pendelt diese Linie nur zwischen Geltendorf und Pasing.

S6 Tutzing – Hauptbahnhof: Die S6 fährt bis zum Hauptbahnhof (Gleis 32) und zurück – auf dem Streckenabschnitt zwischen Pasing und Innenstadt fallen aber alle Zwischenhalte aus.

S7 Kreuzstraße - Ostbahnhof: Die S7 fährt bis zum Ostbahnhof.

S7 Wolfratshausen – Hauptbahnhof: Diese S-Bahnen der Linie 7 fahren regulär bis zur Donnersbergerbrücke und steuern den Hauptbahnhof (Gleis 35) an. Der Halt an der Hackerbrücke fällt aber aus.

S8 Herrsching – Südring – Flughafen München: Wer zum Flughafen muss, kann die S8 nutzen. Die fährt zwischen Pasing und Ostbahnhof aber über den Südring, womit alle Halte auf der Stammstrecke entfallen.

Wann sind die nächsten Sperrungen der Stammstrecke geplant?

An zwei Wochenenden im Jahr wird die Stammstrecke für Wartungsarbeiten gesperrt – immer im Mai und im Oktober. Die nächste Vollsperrung wird es also in etwa fünf Monaten geben. (AZ)

Themen Folgen