11:36 Uhr

Starker Schneefall in Bayern - A8 Richtung München stundenlang gesperrt Bayern

Schnee-Chaos in Bayern: Frost, Sturmböen und heftiger Schneefall halten weite Teile Bayerns in Atem. In der Region kam es zu zahlreichen Unfällen und Staus.

Nach dem starken Wintereinbruch am vergangenen Wochenende schneit es bereits seit Dienstagabend wieder zum Teil kräftig in Südbayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt an den Alpen vor unwetterartigen Schneefällen mit starken Verwehungen und der Gefahr von abbrechenden Bäumen. "Eine solche Lage kommt sicher nicht jeden Winter vor", sagte ein DWD-Fachmann.

Am Mittwoch fällt erneut an etlichen Schulen der Unterricht aus (mehr Infos zum Schulausfall heute in Bayern gibt es hier). Autofahrer brauchten im morgendlichen Schneechaos viel Geduld.

Staus auf A8 und A96 - Verkehrschaos in Schwaben

A8 Richtung München: Die A8 in Richtung München war von 5.30 Uhr bis kurz vor neun Uhr ab Friedberg nach einem Unfall am Derchinger Berg komplett gesperrt, hier stand ein Transporter mit zwei Autos auf dem Anhänger quer über alle Fahrbahnen. Nach Angaben der Autobahnpolizei Gersthofen schafften es nachfolgende Lastwagen bei der Witterung nicht mehr, den Berg hinaufzufahren. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt, zwischen Augsburg und Dasing geht es aber immer noch langsamer voran als sonst.

Mehr als zwei Stunden lang war die A8 in Richtung München nach einem Unfall blockiert. Bild: Wenzel

B17: Von der Totalsperrung waren auch die B17, die B2, die B300 sowie einige Kreisstraßen betroffen. Insbesondere auf der B17 löst sich der Stau nur langsam auf. Hier staute es sich im Berufsverkehr bereits ab dem Lechfeld bis nach Augsburg.

Auf der B2 auf Höhe Langweid kam es außerdem zu einem Zusammenstoß mit einem Räumfahrzeug.

A8 Richtung Stuttgart: Auf Höhe der Ausfahrt Zusmarshausen war die rechte Spur in Fahrtrichtung Stuttgart im Berufsverkehr blockiert. Dort standen nach Angaben der Autobahnpolizei mehrere Lastwagen quer. Mittlerweile fließt der Verkehr wieder.

A96 Richtung München: Gegen 8.30 Uhr hat sich auf der A96 bei Bad Wörishofen in Richtung München ein Unfall ereignet.

Die Polizeipräsidien Schwaben Nord und Schwaben Süd-West melden für die gesamte Region zahlreiche wetterbedingte Unfälle mit einigen Leichtverletzten.

Die Verkehrssituation rund um Augsburg am Mittwochmorgen (Stand: 8.57 Uhr). Bild: Screenshot Google Maps

Eissporthalle in Bad Wörishofen wegen Einsturzgefahr gesperrt

Auch für Spaziergänger kann der Wintereinbruch gefährlich werden: Das Forstministerium warnt vor Bäumen, die unter der Last des oftmals nassen Schnees jederzeit umkippen oder abbrechen können. Vor allem im Süden und Südosten Bayerns solle man sich möglichst nicht im Wald aufhalten und unter Bäumen generell vorsichtig sein, hieß es. In den kommenden Tagen steige das Risiko noch einmal gravierend, dass selbst gesunde Bäume die Last nicht mehr tragen könnten. Mit einer Entspannung sei erst zu rechnen, wenn der Schnee von den Ästen abgetaut sei.

In Bad Wörishofen sperrte die Stadt vorübergehend die Eissporthalle wegen Einsturzgefahr. Durch den Schnee auf dem Dach der Halle sei die zugelassene Dachlast deutlich überschritten, berichtete die Stadt im Allgäu. Wegen des starken Windes sei eine Räumung des Daches vorläufig nicht möglich. Mindestens bis Mittwoch sollte die Eishalle daher geschlossen bleiben.

Unwetterwarnungen wegen Schneefall: Auch das Allgäu betroffen

Für Landkreise in Alpennähe hat der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen herausgegeben, die bis Freitagmorgen gelten. Er drohen demnach starker Schneefall mit Mengen um die 50 Zentimeter - in Staulagen könnten sogar 90 Zentimeter erreicht werden. Außerdem könne es durch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometer pro Stunde starke Schneeverwehungen geben. (Lesen Sie mehr hier: Schneechaos und Lawinen in den Bergen: Hunderte sitzen fest )

In Schwaben sind das Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu und der Kreis Lindau von den Unwetterwarnungen betroffen. Ansonsten gelten sie in Bayern auch für diese Landkreise und Städte:

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Cham

Kreis Straubing-Bogen

Stadt Straubing

Kreis Regen

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis und Stadt Passau

Wintereinbruch: Tief "Benjamin" bringt enorme Schneemengen

Grund für die enormen Schneemengen ist das Tief "Benjamin", das von Dänemark nach Polen zieht und die Wetterlage in Deutschland nachhaltig beeinflusst.

Jürgen Schmidt, Meteorologe beim Wetterdienst wetterkontor.de, sagt: "Die Nordwest-Wetterlage wirkt weiter auf Deutschland ein und Tief "Benjamin" bringt jetzt jede Menge feucht-milde Luft nach Süddeutschland." Besonders am Alpenrand seien deshalb in den kommenden Tagen ergiebige Schneefällen zu erwarten.

Die Wetterexperten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen bei schwankenden Temperaturen um die Null-Grad-Grenze in den kommenden Tagen auch explizit vor Eisglätte auf den Straßen.

Schnee in Bayern: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Am Mittwoch bringt die neue Kaltfront durch Tief Benjamin in ganz Südbayern neuen Schnee. Tagsüber kann es auch im schwäbischen Flachland rund um Augsburg Schneeschauer geben. Besonders große Schneemengen sind in den Alpen und im Allgäu zu erwarten, sagt Meteorologe Schmidt. "Mindestens ein halber Meter Schnee wird da nochmal fallen." Die Temperaturen in Südbayern liegen dabei zwischen minus ein Grad und drei Grad. Besonders am Abend sollten Autofahrer wieder vorsichtig unterwegs sein, denn durch Schnee und Matsch kann es auf den Straßen rutschig werden. Was Autofahrer bei Schnee und Eis beachten müssen, lesen Sie hier.

Am Donnerstag wird es in ganz Schwaben Dauerfrost geben. Die Tiefstwerte liegen bei minus drei bis minus sechs Grad, an den Alpen sinken die Temperaturen sogar auf minus acht Grad. Auch im Raum Augsburg sei mit größeren Mengen Schnee zu rechnen, sagt Schmidt und erklärt: "Die Luft kommt dann eher aus dem Norden und ist deutlich kälter als die Luftströme aus dem Nordwesten." Erst in der Nacht auf Freitag lässt der Schneefall wieder nach.

Auch am Freitag bleibt es vorerst noch kalt, aber dabei weitestgehend trocken. Bei Temperaturen um die null Grad kann es nur vereinzelt noch zu Schneeschauern kommen. Die Temperaturen schwanken um die null Grad. Glätte entsteht dann vor allem durch überfrierende Nässe.

Zum Wochenende gibt es im schwäbischen Flachland allerdings wieder Tauwetter. Bei deutlich milderen Temperaturen um vier Grad am Samstag und fünf Grad am Sonntag sind in der Region um Augsburg einzelne Schauer zu erwarten. In den höheren Lagen am Alpenrand und im Gebirge ist weiterhin Neuschnee zu erwarten. (zian/ida/dpa)

Themen Folgen