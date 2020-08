vor 48 Min.

Starkregen und Hagel: Die neue Woche startet ungemütlich

Das sonnige Wetter haben am Sonntag noch einmal viele Ausflügler genutzt. Schon am Sonntagabend ist aber mit Starkregen und Hagel zu rechnen.

Das sonnige Wetter am Sonntag nutzten wieder viele Ausflügler in Bayern. Am Monte Mare Strandbad am Tegernsee in Oberbayern war der Parkplatz wieder voll, und auch ins Familienbad am Plärrer in Augsburg kamen viele Gäste. Ganz so hoch wie letztes Wochenende war der Andrang aber nicht. Für Sonntagabend rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber mit vereinzelten Gewittern im Bergland und im Westen Bayerns. Starkregen sei mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Außerdem prognostizieren die Meteorologen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde und Hagel.

Nach sonnigem Wochenende: Die neue Woche startet ungemütlich

Auch in der Nacht zum Montag ziehen von Westen her Gewitterwolken über den Freistaat. Wer am Montag noch Sonnenstrahlen abbekommen möchte, kann das am ehesten vormittags - danach gibt es wieder Schauer und zahlreiche Gewitter. Vereinzelt besteht Unwettergefahr. Für Augsburg sehen die Prognosen jedoch schlechter aus: Laut den Meteorologen des DWD verläuft der Start in die neue Woche ungemütlich. Demzufolge beginnt der Montag mit frischen 17 Grad und Regen. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer zwar auf 23 Grad. Es steigt jedoch die Gewittergefahr.

Auch für Dienstag und Mittwoch ist durchwachsenes Wetter angesagt und die Höchstwerte fallen wieder unter die 30-Grad-Marke. In Augsburg und der Region wechseln sich am Dienstag Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag ist mit Regen zu rechnen. Erst Mitte der Woche bessert sich das Wetter wieder: Der Mittwoch wird trocken mit Temperaturen von bis zu 24 Grad. Ein Trend, der sich auch am Donnerstag forsetzt: Dann klettert das Thermometer langsam wieder in Richtung der 30-Grad-Marke und erreicht 28 Grad. Dabei ist es überwiegend sonnig. (AZ mit dpa)

