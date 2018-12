vor 51 Min.

Stier tritt Metzger Bayern

Auf dem Weg zum Schlachthof hat ein Stier einen Metzger schwer verletzt.

Das Tier sollte in Aidhausen (Landkreis Haßberge) in einen Anhänger verladen werden, als es den 55-Jährigen mit einem Tritt am Rücken traf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog den Metzger in eine Klinik. Verladen wurde der Stier trotzdem - und wohl auch geschlachtet, wie es weiter hieß. (dpa/lby)

Themen Folgen