20:55 Uhr

Strecke zwischen Günzburg und Neuoffingen wieder frei

Die Bahnstrecke zwischen Günzburg und Neuoffingen war am Mittwoch für mehrere Stunden gesperrt. Nun fahren die Züge wieder.

Wegen eines Polizeieinsatzes am Gleis war die Bahnstecke zwischen Günzburg und Neuoffingen am Mittwochabend bis etwa 23.15 Uhr gesperrt. Züge aus Richtung Ulm fuhren nur bis Nersingen, die aus Richtung Augsburg nur nach Offingen. Zwischenzeitig waren auch die Gleise am Günzburger Bahnhof gesperrt.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist die Sperrung wieder komplett aufgehoben. Der Zugverkehr normalisiere sich. (AZ)

