14:15 Uhr

Sturm-Warnung in der Region - Baum stürzt am Kö auf Gleise

Ein schwerer Sturm hat am Sonntag einen Baum in der Nähe des Königsplatzes umgeknickt.

Sturmtief "Eberhard" zieht über Deutschland: In der Region gelten für zahlreiche Landkreise amtliche Unwetterwarnungen. In Augsburg stürzte ein Baum auf Tram-Gleise.

Sturmtief "Eberhard" hat am Sonntagmittag die Region erreicht: Für zahlreiche Landkreise in Schwaben und Oberbayern gelten inzwischen amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD):

Landkreis Augsburg (mit Stadt Augsburg)

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Günzburg

Landkreis Oberallgäu (mit Stadt Kempten)

Landkreis Ostallgäu (mit Stadt Kaufbeuren)

Landkreis Unterallgäu (mit Stadt Memmingen)

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Landsberg am Lech

Landkreis Weilheim-Schongau

Die Meteorologen warnen vor orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h. In exponierten Lagen müsse sogar mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet werden. Der DWD empfiehlt, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten und warnt vor herabstürzenden Ästen, Dachziegel und anderen Gegenständen. Zudem könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. (lesen Sie dazu auch: Wann ist ein Sturm ein Orkan? )

Die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes 1 / 7 Zurück Vorwärts Was bedeuten die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Vorabinformation Unwetter: Vorabinformationen gibt der DWD heraus, wenn eine Region generell mit Unwettern rechnen muss. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich Gewitter noch nicht räumlich und zeitlich eingrenzen. Einige vorgewarnte Gebiete könnten also auch trocken bleiben. Die Vorwarnung gilt für eine Zeit von zwei bis drei Stunden im Voraus.

Stufe 1 (gelb), Wetterwarnung: Ab Warnstufe 1 können Meteorologen das Gewittergebiet räumlich und zeitlich besser eingrenzen. Auf der Karte werden Gebiete gelb markiert, in denen man mit Gewittern und Windböen rechnen muss. Die ersten beiden Stufen zählen noch zu den Wetterwarnungen. Ab Stufe 3 spricht der DWD von Unwetterwarnungen.

Stufe 2 (orange) Warnung vor markantem Wetter: In die zweite Stufe fallen alle Wetterlagen mit starkem Gewitter, Windböen, Starkregen und Dauerregen. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten.

Stufe 3 (rot), Unwetterwarnung: Stufe rot ist erreicht, wenn golfballgroßer Hagel oder Regen von über 25 Liter pro Stunde erwartet wird. Der DWD empfiehlt ab dieser Stufe, Aufenthalte im Freien zu meiden und sich über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 4 (violett), Warnung vor extremem Unwetter: Die letzte Warnstufe beschreibt Unwetter, durch die lebensbedrohliche Situationen und große Schäden entstehen können. Diese Zellen können sich sehr schnell entwickeln.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Sturm wirft Baum am Königsplatz auf Tramgleise

Dass die Warnung des DWD ernst zu nehmen ist, zeigte sich in Augsburg: Der aufziehende Sturm hat am Königsplatz am Sonntagnachmittag einen großen Baum auf die Straßenbahngleise Richtung Theodor-Heuss-Platz geworfen und die Oberleitung massiv beschädigt. Der Verkehr auf den Tramlinien 2, 3 und 6 sowie auf der Buslinie 41 ist unterbrochen, so die Stadtwerke. Zwischen Heuss-Platz und dem Königsplatz werden die Straßenbahnen nun über Milchberg/Maximilianstraße/Moritzplatz umgeleitet. Verletzt wurde niemand.

Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls Mensch oder Fahrzeug bei dem umstürzenden Baum. Noch ist unklar, wie lange die Behinderungen andauern werden. Man hoffe, die Schäden bis Montagmorgen beheben zu können, sagte Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg am Sonntagnachmittag. Allerdings sei das Oberleitungs-Geflecht an der betreffenden Stelle, wo sich die Gleise kurz vor dem Haltestellendreieck verzweigen, etwas kompliziert. Zudem ist offenbar auch Signaltechnik betroffen. Die Feuerwehr war vor Ort und sperrte die Stelle ab. Sie musste die Oberleitung kurzschließen und erden. Erst dann konnte mit den Aufräumungsarbeiten begonnen werden.

9 Bilder Baum beschädigt Oberleitung und legt Königsplatz lahm Bild: Peter Fastl

Die Augsburger Feuerwehr war am Sonntag zugleich auch an anderen Einsätzen im Zusammenhang mit Sturmtief „Eberhard“. In Pfersee lösten sich Dachplatten der Herz-Jesu-Kirche, teilt die Feuerwehr mit, zudem fielen mehrere Baustellenabsperrungen im Stadtgebiet um. Auch in der Schertlinstraße lösten sich Dachziegel. In der Heilig-Grab-Gasse wurde das Baugerüst vom Standesamt komplett durcheinander gewirbelt und kreuz und quer auf der Straße verteilt, wie ein Polizeisprecher mitteilt. "Am Obstmarkt fiel ein Gerüstteil herunter, in der Gögginger und der Eichleitner Straße, wie auch auf der Inverness Allee beseitigten Polizeibeamte auf die Straße gewehte Schilder und Plakate, Am Schäfflerbach wurden größere Styroporplatten von einer Baustelle verweht und am Bahnhofsvorplatz wurden Teile einer Infosäule durch den Wind abgerissen", schreibt der Polizeisprecher in einer Pressemitteilung. Zu nennenswerten Schäden sei es dabei offenbar nicht gekommen.

Bahn stellt Fernverkehr in NRW wegen Sturmschäden ein

In Nordrhein-Westfalen stoppte die Bahn am Sonntagnachmittag den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs. Bei Aachen und Köln waren zuvor an mehreren Stellen Bäume auf die Schienen und blockierten den Zugverkehr. Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es Einschränkungen im Bahnverkehr. Etwa zwischen Worms und Mannheim wurde die Strecke gesperrt, der Fernverkehr wurde dort umgeleitet. Rund um Aachen stürzten Äste auf die Autobahnen 4 und 44.

Wetter in Bayern: Zum Wochenstart könnte es schneien

Die Unwetterwarnung des DWD gilt in vielen bayerischen Landkreisen bis Sonntagabend, 22 Uhr. Neben dem Sturm bereitet Starkregen mancherorts Probleme. So sollen im Allgäu laut DWD bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fallen.

In der neuen Woche lässt der Wind etwas nach, dafür fallen die Temperaturen und es ist in der Nacht zu Montag mit Glätte und Neuschnee zu rechnen. Im Norden Bayerns fällt die Schneefallgrenze auf 600 Meter, im Süden könnte es bis in Lagen auf 800 Metern Höhe weiße Flocken geben. Im Lauf des Tages sollen selbst in niederen Lagen bis zu drei Zentimeter Schnee fallen, im südlichen Alpenvorland ist mehr als die doppelte Menge möglich. Im Allgäuer Hochgebirge rechnen die Wetterexperten mit bis 20 Zentimeter Neuschnee sowie mit Verwehungen. (AZ, dpa)

Themen Folgen