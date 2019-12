07:34 Uhr

Sturm zum Wochenbeginn: Bleibt der Dezember so nass und windig?

In Schwaben ist in der neuen Woche kaum winterlich-weißes Wetter zu erwarten. Meteorologen sagen, wo es schneien könnte und wie die Chancen auf weiße Weihnachten stehen.

Der Winter ist noch nicht in Sicht. Die Temperaturen in Bayern und unserer Region sind vielerorts eher mild. Wie aber stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in Augsburg und Schwaben? Meteorologen geben Auskunft.

Keine Spur von Schnee: In Bayern bleibt es vielerorts mild und stürmisch

Schnee ist vorerst noch nicht zu erwarten: Die neue Woche startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit viel Wind, Wolken und Schauern. Am Montag wird es bei Regen- und Graupelschauern, aber auch einzelnen Gewittern, ungemütlich im Freistaat. Bei maximal fünf Grad im Vogtland und zehn Grad an Inn und Main, bleibt es aber mild, wie der DWD am Montag mitteilte.

Im Westen fegen demnach starker Wind und Sturmböen weiterhin hartnäckig durchs Land, die Meteorologen warnen vor teils schweren Sturmböen auf exponierten Berggipfeln.

Temperaturen sinken: Wo ab Dienstag in Bayern Schnee fallen könnte

In der Nacht zum Dienstag regnet es bei maximal drei Grad, im Alpenvorland und in den Alpen fällt teils Schnee. Auch am Dienstag bleibt es grau bei Regen, Wolken und in den Mittelgebirgen Schneeschauern.

Dafür beruhigt sich der Wind, nur noch auf den Berggipfeln warnt der Wetterdienst vor Sturmböen. Nachts sinken die Temperaturen in den Alpentälern auf bis zu minus 10 Grad, auch im Rest des Freistaats kann es zwischen minus fünf und einem Grad glatt werden.

Am Mittwoch setzt sich dann zumindest im Osten die Sonne durch, wird im Laufe des Tages aber von Regen und Wolken wieder verdrängt. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter, die Temperaturen erreichen zwischen ein und sieben Grad. In der Nacht schneit es oberhalb von 500 Meter, vielerorts wird es glatt.

Winter bleibt mild in Bayern - gibt es Chancen auf weiße Weihnachten?

So wechselhaft-mild wie in dieser Woche wird es den Dezember über insgesamt auch bleiben, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst wetterkontor.de.

Und wie stehen die Chancen auf weiße Weihnacht? Der Experte kann dazu noch nichts Genaueres sagen, geht aber aktuell davon aus, dass die Chancen gering stehen. "Noch war der Dezember zu warm, vielleicht ändert sich das ab dem dritten Advent." (dwo/AZ)

