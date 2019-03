06:29 Uhr

Sturmtief Bennet zieht ab - Wetterlage beruhigt sich an Aschermittwoch

Schwere Gewittern und Orkanböen hatten am Rosenmontag den Fasching in Bayern gestört. Auch am Faschingsdienstag bleibt das Wetter windig und ungemütlich.

Der Sturm in Bayern hat vor allem an den Faschingstagen gewütet - und das Programm vieler Narren durcheinander geworfen. Wie geht es an Aschermittwoch weiter?

Nach einem stürmisch-wechselhaften Rosenmontag blieb das Wetter in Bayern auch am Faschingsdienstag eher ungemütlich. Die Kaltfront, die am Rosenmontag Bayern erreicht hat, wirkt ab Aschermittwoch aber nicht mehr auf die Region ein.

Nach stürmischem Fasching wird es heute an Aschermittwoch wieder milder

Heute gelangt aus dem Südwesten eher milde Luft nach Bayern. Der Föhn in den Alpen hat am Donnerstagmorgen seinen Höhepunkt. Der freundlichste Tag der Woche ist Aschermittwoch.

Im Norden Bayerns, sowie in Schwaben und dem Allgäu kann es am frühen Mittwochmorgen noch zu Frost und Glätte durch überfrierende Nässe kommen. Im nördlichen Franken und an der Donau herrscht örtlich noch starker Nebel. Bis zum Mittag wird es aber sonnig und mild. In den Alpen herrscht zunächst mäßiger, später auch starker Föhn.

Vereinzelt hatte das Wetter am Rosenmontag und Faschingsdienstag Folgen für den Fasching. In Friedberg nahe Augsburg wurde die sogenannte Kehrausparty nach dem Umzug am zentralen Marienplatz aus Sicherheitsgründen abgesagt. Wegen des Windes sei es für die Mitarbeiter zu gefährlich, die Bühne am Vormittag in Betrieb zu nehmen, teilte ein Stadtsprecher mit. Der Umzug durch die Altstadt sollte aber stattfinden. Schon am Montag war es in der Region sehr stürmisch gewesen. Deshalb wurde in Augsburg der Fasching auf dem Rathausplatz abgesagt, in Ettringen der Nachtumzug abgeblasen.

Sturm sorgte für Chaos im Bahnverkehr und auf den Straßen

Mit der Kaltfront kam auch der Schnee zurück nach Bayern. Am Nachmittag des Rosenmontag gab es auf 1200 Meter Höhe stellenweise zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee. In der Nacht auf Dienstag fiel die Schneefallgrenze laut DWD auf 600 bis 800 Meter.

Zwar ist das Sturmtief "Bennet" in der Nacht zum Dienstag abgeflaut, hat im Freistaat aber noch vereinzelt für Chaos gesorgt. In der Oberpfalz zählte die Polizei bis zum späten Abend rund 40 witterungsbedingte Einsätze. Auf der Autobahn A93 stürzte am Montagabend auf Höhe der Raststätte Waldnaabtal (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ein Baum auf die Fahrbahn; mehrere Autos fuhren auf das Hindernis auf. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.

In Kempten traf ein umknickender Baum am Montagabend einen Jogger. Der 39-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch in anderen Regionen des Freistaats vermeldete die Polizei mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume, jedoch ohne größere Unfälle.

Am Rosenmontag hatte Sturm Bennett zu Behinderungen und Zugausfällen geführt. In Oberbayern sorgte der Sturm kurzzeitig für Behinderungen auf der Zugstrecke zwischen Schliersee und Bayrischzell. Ein Baum sei auf die Schienen gefallen, sagte ein Sprecher der Bayerischen Oberlandbahn. Die Strecke musste für eine gute halbe Stunde gesperrt werden, es habe einen Ersatzverkehr mit Bussen gegeben.

Auch in anderen Teilen Deutschlands wirkte der Sturm

Auch im Rheinland, wo am Montag die traditionellen Rosenmontagszüge liefen, hatte der Sturm Folgen. Teilweise fanden die Rosenmontagszüge eingeschränkt statt, in Düsseldorf startete der Umzug erst später.

Im münsterländischen Ochtrup war ein Autofahrer auf einer Landstraße unterwegs, als ein Baum umfiel und das Fahrzeug traf. "Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt", sagte ein Polizeisprecher. Der 37-Jährige, der allein im Auto saß, kam ums Leben. Auf einer Baustelle im hessischen Lorsch wurde eine gerade fertiggestellte Mauer umgeweht, ein 48-jähriger Arbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen.

Im Schwarzwald war durch einen Blitzeinschlag während eines Gewitters eine Scheune in Brand geraten. Darin lagen hauptsächlich Heuballen und Holz, die dem Feuer Nahrung boten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Verletzte gab es keine. Der Blitz schlug am Montagnachmittag ein. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr liegt der Schaden bei etwa 20.000 Euro. (AZ/dpa)

