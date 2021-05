Sulzberg

vor 23 Min.

Flugzeugabsturz am Öschlesee: Wie eine Familie den Insassen das Leben rettete

Plus Ein Kleinflugzeug stürzte am Wochenende am Öschlesee ab. Ein 80-Jähriger nimmt zwei Insassen auf sein Tretboot - und rettet ihnen so wohl das Leben.

Von Claudia Benz und Michael Munkler

Dramatisches Unglück am frühen Sonntagabend auf dem Öschlesee bei Sulzberg ( Oberallgäu): Gegen 17.20 Uhr stürzt ein mit vier Menschen besetztes Kleinflugzeug in den See. Vier Insassen werden verletzt, bei einem soll es sich um einen lebensbedrohlichen Zustand handeln, heißt es Stunden später.

